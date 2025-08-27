Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Основният борсов индекс SOFIX с 3 пъти по-висок растеж от средния за Европа

АктуалноАкцентиБорси и цени
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Данните поставят България сред най-добре представящите се пазари в региона и ясно демонстрират доверието на инвеститорите към българските дружества

Българският капиталов пазар посреща 2025 г. с впечатляващо представяне. Основният борсов индекс SOFIX, който следи 15-те най-ликвидни дружества на Българската фондова борса, отчита ръст от близо 14% за второто тримесечие на 2025 г. Повишението е от 903 пункта до приблизително 1025 пункта. Данните поставят България сред най-добре представящите се пазари в региона и ясно демонстрират доверието на инвеститорите към българските дружества.

„Възходът на SOFIX е ясен знак за стабилността и добрата рентабилност на българските компании, за техния ангажимент към инвеститорите и за развиваната от тях устойчива корпоративна култура. Това постижение е резултат както от нарастващата ликвидност, така и от цялостния растеж на капиталовия пазар в България през последните години,“ коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса.

Европейските борси се развиват с по-умерени темпове през второто тримесечие на 2025 г. Германският DAX отчита повишение от близо 8%, докато френският CAC 40 регистрира лек спад от -1,60%. Британският FTSE 100 достигна ниво от 8760 пункта, което представлява ръст от малко над 2%. На този фон румънският индекс BET се повиши с почти 7%.

Българският SOFIX е с почти три пъти по-висок растеж от средния за континенталните пазари и се откроява с една от най-динамичните борсови истории в Европейския съюз с повишаване от 13.47% от началото на 2025 г. Ръстът идва на фона на нестабилна икономическа и политическа среда в Европа, белязана от геополитическо напрежение, война и инфлационен натиск, както и прогнози за слаб растеж.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБорси и цени
Основният борсов индекс SOFIX с 3 пъти по-висок растеж от средния за...
АктуалноАкцентиПолитика и факти
Премиерът: Готов е графикът със срокове за решаване на проблема с водата...
АктуалноАкценти
БАБХ унищожи 28 000 патици заради три огнища на птичи грип
АктуалноАкцентиОколна среда
Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Eвродепутатът Стоянов: С около 20% се очаква да бъдат намалени средствата за...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама