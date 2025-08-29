Въглеродно земеделие
Още над 8 млн. лв. са оторизирани на овощари за пропаднали площи през 2025 г.

Актуално
Мариана Климентиева
2 Минути

Бюджетът по помощта е 32 млн. лв.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) превежда още над 8 млн. лева  (8 467 815 лв.) на 475 земеделски стопани за компенсиране на щетите от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. От 22 август 2025 г. до момента по държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. са изплатени общо 21 737 466 лева на 1 413 овощари.

Припомняме, че бюджетът по помощта е 32 млн. лв.
Подпомагането се осъществява при интензитет до 80 % от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки:
– за череши до 5 535 лв./ха;
– за вишни до  5 442 лв./ха;
– за кайсии до  6 385 лв./ха;

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година, за които е констатирано спазването на изискванията за добро агротехническо състояние след извършени проверки и са включени в регистър на одобрените констативни протоколи, изготвен от междуведомствена експертна работна група, създадена със Заповед от министъра на земеделието и храните. ДФЗ продължава поетапното изплащане на държавната помощ.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

