Още над 8 млн. лв. са оторизирани на овощари за пропаднали площи през 2025 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) превежда още над 8 млн. лева (8 467 815 лв.) на 475 земеделски стопани за компенсиране на щетите от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. От 22 август 2025 г. до момента по държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. са изплатени общо 21 737 466 лева на 1 413 овощари.

Припомняме, че бюджетът по помощта е 32 млн. лв.

Подпомагането се осъществява при интензитет до 80 % от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки:

– за череши до 5 535 лв./ха;

– за вишни до 5 442 лв./ха;

– за кайсии до 6 385 лв./ха;

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година, за които е констатирано спазването на изискванията за добро агротехническо състояние след извършени проверки и са включени в регистър на одобрените констативни протоколи, изготвен от междуведомствена експертна работна група, създадена със Заповед от министъра на земеделието и храните. ДФЗ продължава поетапното изплащане на държавната помощ.