Още 6 организации се включват в подкрепата за министър Тахов

Аграрният сектор се обединява срещу дестабилизацията

Шест нови браншови организации от земеделския и хранително-преработвателния сектор официално се присъединиха към декларацията в подкрепа на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов. С това броят на сдруженията, които осъждат неоснователното искане за оставка, отправено от Националната асоциация на зърнопроизводители (НАЗ), достигна 36.

Обединената позиция на фермери, животновъди и преработватели е ясен сигнал за категорично отхвърляне на опитите за дестабилизация на аграрната политика и настояване за стабилност и предвидимост в управлението на сектора.

Декларацията, адресирана до ръководството на Народното събрание и Министерския съвет, подчертава, че искането на НАЗ е необосновано и неотговарящо на реалното положение в земеделието. Подписалите организации поставят под съмнение дали атаката срещу министъра не е продиктувана от лични амбиции и политически цели, а не от интересите на бранша.

„Във времена на политическа нестабилност, икономическа криза и тежки климатични сътресения, секторът повече от всякога има нужда от стабилност. Тесните интереси и личните амбиции на определени хора от една браншова организация не бива да влияят на секторната политика,“ се казва в документа.

Организациите изтъкват, че усилията на министър Тахов и екипа му са насочени към укрепване на сектора и гарантиране на прозрачност и експертност. Браншът заявява своята категорична готовност да отстоява стабилността и постигнатото до момента. Производителите настояват, че е недопустимо чрез силови методи да се налагат решения, които са в разрез с европейското и национално законодателство.

„Национален интерес е да бъде съхранено постигнатото до тук, както от нас земеделците и преработвателите, така и от администрацията, и да продължим всички нормалната работа в стабилна и прогнозируема среда,“ заключава декларацията.

 

Автор: Мариана Климентиева
