Най-доброто вино на Балканите е сръбското Trijumf Selection

Най-добрата изба на полуострова пък е турска

Сръбското вино Trijumf Selection на избата Vinarija Aleksandrović спечели Гранд Трофея за най-добро вино на Балканите по време на деветия Балкански международен винен конкурс и фестивал (The Balkans International Wine Competition and Festival, BIWCF). Наградата бе обявена по време на поредното издание на Балканския международен фестивал, който отвори врати пред НДК. Обявената миналата година нова система на ротация на държавите домакини на конкурсната част дебютира в сръбската столица Белград. 15-имата съдии от 11 държави определиха победителите по категории сред рекордните 230 изби участници. Председател на журито за девети път беше първият Master of Wine на Балканите – Константинос Лазаракис.

Следващата страна домакин на конкурса ще бъде Северна Македония. Това обяви Галина Нифору, директор на BIWCF от сцената в сърцето на Виненото градче пред НДК. За първи път церемонията, позната като “Балкански винени Оскари” се проведе под открито небе.

“Това е един форум с традиции, който дава възможност на българските винопроизводители и на тези от балканите да покажат качеството и спецификите на виното, произвеждано в нашия регион. Поздравявам организаторите на този фестивал и Асоциацията на производителите и износителите на вино за това чудесно мероприятие за възможността да се покаже какви висококачествени вина произвеждаме тук на Балканите”, каза д-р Лозана Василева, заместник-министър на земеделието по време на откриването на фестивала. Тя връчи и гранд трофея на победителите.

Трофеят за “Най-добра изба на Балканите” бе присъдена на турската Suvla winery, а България спечели в две категории – за розе и пенливо вино, съответно с Epic Pinot Noir Rose на изба Staro Oryahovo Winery и Brut Rose на изба Edoardo Miroglio.

Балканският винен фестивал продължава до 19 септември включително и посреща жителите и гостите на София в специално изградено Винено градче в парка пред НДК. Освен да се запознаят с някои от най-интересните изби от България и Балканите, любителите на виното ще имат възможност да дегустират и наградените вина в специална Златна шатра.

