Въглеродно земеделие
Над 160 000 българи остават на воден режим

Мариана Климентиева
Националният борд по водите търси решение на проблема и обявява публичност

Второто редовно заседание на Националния борд по водите (НБВ) излезе с тревожни данни: 160 811 граждани в страната са засегнати от воден режим. Това се случва на фона на обявеното начало на работа на новата уебстраница на Борда, която цели да осигури публичност и прозрачност на действията, насочени към преодоляване на кризата с водоснабдяването.

Според представените данни засегнати от воден режим в страната са 271 населени места, от които 13 града и 258 села в 75 общини и 23 области на страната.  Сред основните причини за режима бяха посочени намаленият дебит на водоизточниците вследствие на климатичните промени, компрометираната вътрешна водопроводна мрежа и нерегламентираното използване на вода. Данните са актуални към 8 октомври 2025 г.

Бордът поема ангажимент за публичност

Наред с дискусията за водния режим, вицепремиерът Зафиров представи и новата уебстраница на Борда. Интернет страницата е с адрес  https://nbv.government.bg/ и е разработена от експертите в борда изцяло на доброволни начала. Уебстраницата ще предоставя информация за проведените заседания, приетите решения, заповеди и актуални новини.

 

 

Новооткритата термална вода в Неделино е подходяща за пиене и лечение
Водният режим в Перник се отлага
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

Околна среда
