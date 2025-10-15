Над 160 000 българи остават на воден режим

Националният борд по водите търси решение на проблема и обявява публичност

Второто редовно заседание на Националния борд по водите (НБВ) излезе с тревожни данни: 160 811 граждани в страната са засегнати от воден режим. Това се случва на фона на обявеното начало на работа на новата уебстраница на Борда, която цели да осигури публичност и прозрачност на действията, насочени към преодоляване на кризата с водоснабдяването.

Според представените данни засегнати от воден режим в страната са 271 населени места, от които 13 града и 258 села в 75 общини и 23 области на страната. Сред основните причини за режима бяха посочени намаленият дебит на водоизточниците вследствие на климатичните промени, компрометираната вътрешна водопроводна мрежа и нерегламентираното използване на вода. Данните са актуални към 8 октомври 2025 г.

Бордът поема ангажимент за публичност

Наред с дискусията за водния режим, вицепремиерът Зафиров представи и новата уебстраница на Борда. Интернет страницата е с адрес https://nbv.government.bg/ и е разработена от експертите в борда изцяло на доброволни начала. Уебстраницата ще предоставя информация за проведените заседания, приетите решения, заповеди и актуални новини.