МЗХ стартира трети прием за инвестиции в общинска инфраструктура

Целта е да се насърчи социалното приобщаване и да се подобри качеството на живот в селските райони чрез  повишаване на енергийна ефективност на обществените сгради и модернизация на водопроводната и уличната мрежа

Министерството на земеделието и храните стартира трети прием на заявления за подпомагане по интервенция „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Целта е да се насърчи социалното приобщаване и да се подобри качеството на живот в селските райони чрез подобряване на транспортната свързаност между населените места, повишаване на енергийна ефективност на обществените сгради и модернизация на водопроводната и уличната мрежа.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по интервенцията е определен за всеки кандидат, съгласно Приложение № 3 „Списък с бюджети съгласно Методика за определяне на гарантирани бюджети за общините в обхвата на дефиницията за селски райони“ от Условията за кандидатстване.

В рамките на третия прием общините, които са подали заявления за подпомагане в проведените през годината два приема, ще имат възможност да кандидатстват с проекти на стойности до запълване на определения за тях гарантиран бюджет. Тези от тях, които не са участвали в предходните два приема, ще могат да подготвят и подадат заявления за подпомагане до максималната стойност на определеният за тях гарантиран бюджет.

Приемът ще бъде отворен до 16 януари 2026 г., като подаването на заявленията за подпомагане по интервенцията ще бъде изцяло по електронен път чрез Системата за електронно управление (СЕУ).

За улеснение на кандидатите е изготвено и Ръководство за подаване на заявления за подпомагане по интервенциите от Стратегическия план, което е налично в СЕУ.

Разяснения по Условията за кандидатстване могат да се искат до три седмици след началото на приема, като запитванията се подават чрез СЕУ, с ясно посочване на името на приема.
С Условията за кандидатстване, както и с пълния пакет от документи по процедурата може да се запознаете от интернет страницата на Стратегическия план и в Системата за електронни услуги: https://seu.dfz.bg/drupal/?q=G63

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

МЗХ стартира трети прием за инвестиции в общинска инфраструктура
Вицепремиерът Караджов: След една година застой строителството на жп линията между Костенец...
Министър Иванов: Нужна е максимална мобилизация от общините за изпълнението на проектите...

