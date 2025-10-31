Въглеродно земеделие
МЗХ стартира информационна кампания „Призвание: БиоЛогичен!“

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
Кампанията има за цел да популяризира биологичното производство в България и да насърчи повече земеделски стопани да преминат от конвенционални към устойчиви и природосъобразни методи на земеделие

Министерството на земеделието и храните стартира третото издание на националната информационна кампания „Призвание: БиоЛогичен!“. Инициативата ще се проведе от 7 ноември до 20 ноември 2025 г. и ще обхване шест областни града в страната. Откриващото събитие ще бъде в град Пазарджик на 7 ноември.

По време на срещите участниците ще се запознаят с принципите и правилата на биологичното растениевъдство и животновъдство, актуалната нормативна уредба и системите за контрол в сектора. Експерти от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ ще представят и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023–2027 г.), включително по интервенцията „Насърчаване на практики за консервационни обработки за устойчиво управление на почвите“.

Специално внимание ще бъде отделено на новостите в подаването на документи чрез Системата за електронни услуги (СЕУ), свързани със заявленията за подпомагане и възможностите за кандидатстване по Кампания 2026. Участниците ще получат практическа информация и насоки как успешно да подадат заявление за подпомагане.

По време на събитията експерти от МЗХ и ДФ „Земеделие“ ще отговарят на въпроси от земеделските производители и ще споделят добри практики от биологичното земеделие в България.

С информационната кампания „Призвание: БиоЛогичен!“ Министерството на земеделието и храните продължава своята мисия да подкрепя устойчивото развитие на земеделието, опазването на природните ресурси и насърчаването на биологичните производители у нас.

Графика за провеждане на срещите от кампанията можете да изтеглите ТУК.

Дневният ред на събитието може да разгледате ТУК.

Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

