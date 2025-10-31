Основният акцент е поставен върху идентифицирането на реалните нужди и предизвикателствата пред производителите и преработвателите

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува за обществено обсъждане въпросник по концепция за изработване на проект на Закон за сдружаване в земеделието. Предварителната консултация има за цел да проучи основните елементи на сдружаването в сектора и да определи целите, които следва да бъдат постигнати с бъдещия нормативен акт. В рамките на процеса ще бъде идентифицирана и необходимостта от изцяло нова правна уредба в тази област.

Екипът на МЗХ започна работа по концепцията още през месец май тази година с формиране на работна група и провеждане на консултации с представители на земеделския бранш. Основният акцент е поставен върху идентифицирането на реалните нужди и предизвикателствата пред производителите и преработвателите.

Чрез обществената консултация всички заинтересовани страни, сред които организации на производители, преработватели, браншови асоциации, академични среди и граждани ще могат да представят своите предложения и коментари по концепцията.

Документът очертава основните направления на бъдещите нормативни предложения, които ще регулират обществените отношения, свързани с обединяването на производители и преработватели на земеделски продукти и храни. Обществената консултация е част от процеса по изготвяне на предварителна оценка на въздействието и ще продължи до приключване на етапа на оценка и сравнение на вариантите, както по количествено, така и по качествено измерение на значимите икономически, социални и екологични ефекти.

Консултациите не заместват обществените обсъждания по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове, които ще се проведат в процеса по изготвяне на самия проект на закон.

Въпросникът е публикуван на Портала за обществени консултации и на официалната интернет страница на МЗХ. Срокът за представяне на становища е до 1 декември 2025 г.