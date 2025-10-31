Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

МЗХ публикува за обществено обсъждане въпросник по концепция за изработване на проект на Закон за сдружаване в земеделието

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Основният акцент е поставен върху идентифицирането на реалните нужди и предизвикателствата пред производителите и преработвателите

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува за обществено обсъждане въпросник по концепция за изработване на проект на Закон за сдружаване в земеделието. Предварителната консултация има за цел да проучи основните елементи на сдружаването в сектора и да определи целите, които следва да бъдат постигнати с бъдещия нормативен акт. В рамките на процеса ще бъде идентифицирана и необходимостта от изцяло нова правна уредба в тази област.

Екипът на МЗХ започна работа по концепцията още през месец май тази година с формиране на работна група и провеждане на консултации с представители на земеделския бранш. Основният акцент е поставен върху идентифицирането на реалните нужди и предизвикателствата пред производителите и преработвателите.

Чрез обществената консултация всички заинтересовани страни, сред които организации на производители, преработватели, браншови асоциации, академични среди и граждани ще могат да представят своите предложения и коментари по концепцията.
Документът очертава основните направления на бъдещите нормативни предложения, които ще регулират обществените отношения, свързани с обединяването на производители и преработватели на земеделски продукти и храни. Обществената консултация е част от процеса по изготвяне на предварителна оценка на въздействието и ще продължи до приключване на етапа на оценка и сравнение на вариантите, както по количествено, така и по качествено измерение на значимите икономически, социални и екологични ефекти.

Консултациите не заместват обществените обсъждания по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове, които ще се проведат в процеса по изготвяне на самия проект на закон.
Въпросникът е публикуван на Портала за обществени консултации и на официалната интернет страница на МЗХ. Срокът за представяне на становища е до 1 декември 2025 г.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
МЗХ: Фермерите ще получат отстъпка от акциза за литър закупен газьол в размер на 0,42 лв.
МЗХ публикува за обществено обсъждане условията за подкрепа на проекти за иновации по Стратегическия план
МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по двете интервенции за инвестиции в земеделски стопанства
Министър Тахов: Подпомагаме сектор „Плодове и зеленчуци“ със 7,4 млн. евро от европейския кризисен резерв
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Зам.-министър Барбалов: България продължава реформите в държавните предприятия в съответствие с насоките...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
МЗХ публикува за обществено обсъждане въпросник по концепция за изработване на проект...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
МЗХ стартира приемa за иновации по Стратегическия план с бюджет от 30...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Европейската мебелна индустрия призовава ЕК да отложи прилагането на Регламента за обезлесяване
АктуалноАкценти
БАБХ затвори нерегламентиран обект за приготвяне на храни в Айтос

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама