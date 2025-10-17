Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

МЗХ публикува за обществено обсъждане условията за подкрепа на проекти за иновации по Стратегическия план

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Бюджетът, с който е предвиден да стартира приемът, възлиза на 30 млн. евро

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за оперативни групи (втора стъпка)“ по интервенция „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

Бюджетът, с който е предвиден да стартира приемът, възлиза на 30 млн. евро. Очаква се с тези средства да бъде осигурена възможност за подкрепа на най-малко 100 новаторски проекта, в които си партнират земеделски стопани, учени, преработватели, преподаватели, съветници, горски стопани, представителни на неправителствени организации и др.

Процедурата ще допринесе за засилване и укрепване на връзките между земеделското производство и изследователската дейност чрез прилагането на проекти с потенциал за иновации, базирани на интерактивни иновационни модели.

Условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрени заявления за подпомагане може да откриете на страницата на Стратегическия план и в СЕУ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23 октомври 2025 г. (включително) на следната електронна поща: [email protected]  или чрез Системата за електронни услуги, като ясно се посочва наименованието на интервенцията.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по двете интервенции за инвестиции в земеделски стопанства
Министър Тахов: Подпомагаме сектор „Плодове и зеленчуци“ със 7,4 млн. евро от европейския кризисен резерв
Министър Тахов: България изнася вино в над 50 държави и стъпва уверено на световната винена сцена
МЗХ обсъди с бранша условията за кандидатстване по двете интервенции за инвестиции в земеделски стопанства от СПРЗСР
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
МЗХ публикува за обществено обсъждане условията за подкрепа на проекти за иновации...
АктуалноАкцентиГоведовъдство
Определени са ставките по интервенцията за Преходната национална помощ за говеда и...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по двете...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
63 български предприятия ще получат финансиране за повишаване на киберсигурността им
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Над 17 000 нови заети чрез бюрата по труда през септември

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама