МЗХ публикува за обществено обсъждане условията за подкрепа на проекти за иновации по Стратегическия план

Бюджетът, с който е предвиден да стартира приемът, възлиза на 30 млн. евро

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за оперативни групи (втора стъпка)“ по интервенция „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

Бюджетът, с който е предвиден да стартира приемът, възлиза на 30 млн. евро. Очаква се с тези средства да бъде осигурена възможност за подкрепа на най-малко 100 новаторски проекта, в които си партнират земеделски стопани, учени, преработватели, преподаватели, съветници, горски стопани, представителни на неправителствени организации и др.

Процедурата ще допринесе за засилване и укрепване на връзките между земеделското производство и изследователската дейност чрез прилагането на проекти с потенциал за иновации, базирани на интерактивни иновационни модели.

Условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрени заявления за подпомагане може да откриете на страницата на Стратегическия план и в СЕУ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23 октомври 2025 г. (включително) на следната електронна поща: [email protected] или чрез Системата за електронни услуги, като ясно се посочва наименованието на интервенцията.