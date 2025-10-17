МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по двете интервенции за инвестиции в земеделски стопанства

Целта на интервенциите е да се подпомогне процесът на разширяване и модернизация на земеделските стопанства, чрез осъвременяване на производствените мощности и повиване на продуктивността им

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по интервенциите „Инвестиции в земеделски стопанства” и „Инвестиции в земеделски стопанства, насочени към опазване компонентите на околната среда“. Целта на интервенциите е да се подпомогне процесът на разширяване и модернизация на земеделските стопанства, чрез осъвременяване на производствените мощности и повиване на продуктивността им.

Прилагането на интервенцията с екологична насоченост има за цел да допринесе за опазване компонентите на околната среда и справяне с последиците от изменението на климата. Допустими кандидати по двете интервенции са земеделски стопани, както и групи и организации на производители, които ще могат да получат подпомагане за материални и нематериални инвестиции в техните стопанства, съобразени с капацитета им и свързани с производството на селскостопански продукти, съгласно Приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз или памук, с изключение на риба и рибни продукти.

Подкрепата по интервенция „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще бъде насочена към инвестиции в модернизация и механизация в земеделските стопанства, изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и закупуване и монтиране на оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи напоителни мрежи в стопанствата.

Допустими дейности са изграждане/реконструкция/закупуване на машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор, инвестиции, свързани с подобряване на енергийната ефективност, производството и съхранението на земеделска продукция, създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия. Стимулират се и инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, както и инвестиции, насочени към надвишаване на изискванията за хуманно отношение към животните и повишаване на биосигурността.

Бюджетът за приема по интервенцията е в размер на 193 513 850 евро, от които 145 135 387,50 евро за заявления за подпомагане, включващи инвестиции, изцяло насочени към чувствителни сектори.

Подкрепата по интервенция „Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда“ ще обхваща дейности за създаване на трайни насаждения, включително разсадници, по биологичен начин, изграждане, реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на животни по биологичен начин, инвестиции в технологии за цифровото земеделие и поддържане на генофонда.

Допустими ще бъдат и инвестиции в производство на енергия от възобновяеми източници, които да служат за нуждите на земеделските стопанства, инвестиции в дейности, повишаващи хуманното отношение към животните, биосигурността, машини, оборудване и инсталации за компостиране за собствено потребление.

Общият бюджет за приема по интервенцията е в размер на 84 648 794,00 евро, от които 63 486 595,50 евро за заявления за подпомагане, включващи инвестиции, изцяло насочени към чувствителни сектори.

В проекта на Насоки за кандидатстване по двете интервенции са включени критерии за подбор на заявленията за подпомагане, с цел предоставяне на приоритети, отразяващи взетите решения в рамките на проведеното на 3 и 4 септември 2025 г. Седмо заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план. Чрез критериите ще се насърчава развитието на биологично земеделие, участие в схеми за качество, инвестиции за надвишаване изискванията за хуманно отношение към животните, както и такива, извършени от групи и организации на производители и млади фермери.

Проектите на Насоки за кандидатстване по двете интервенции са публикувани на интернет страницата на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. на следния адрес: https://www.sp2023.bg/index.php/bg/proceduri/za-obsestveno-obsazdane, както и в СЕУ на адрес: https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/75.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 30.10.2025 г. (включително) чрез СЕУ, като ясно се посочва наименованието на приема и интервенцията. Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”.