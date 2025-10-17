Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по двете интервенции за инвестиции в земеделски стопанства

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
5 Минути

Целта на интервенциите е да се подпомогне процесът на разширяване и модернизация на земеделските стопанства,  чрез осъвременяване на производствените мощности и повиване на продуктивността им

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по интервенциите „Инвестиции в земеделски стопанства” и „Инвестиции в земеделски стопанства, насочени към опазване компонентите на околната среда“. Целта на интервенциите е да се подпомогне процесът на разширяване и модернизация на земеделските стопанства,  чрез осъвременяване на производствените мощности и повиване на продуктивността им.

АКЦЕНТИ
Целта на интервенциите е да се подпомогне процесът на разширяване и модернизация на земеделските стопанства,  чрез осъвременяване на производствените мощности и повиване на продуктивността имБюджетът за приема по интервенцията е в размер на 193 513 850 евро, от които 145 135 387,50 евро за заявления за подпомагане, включващи инвестиции, изцяло насочени към чувствителни сектори.

Прилагането на интервенцията с екологична насоченост има за цел да допринесе за опазване компонентите на околната среда и справяне с последиците от изменението на климата. Допустими кандидати по двете интервенции са земеделски стопани, както  и групи и организации на производители, които ще  могат да получат подпомагане за материални и нематериални инвестиции в техните стопанства, съобразени с капацитета им и свързани с производството на селскостопански продукти,  съгласно Приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз или памук, с изключение на риба и рибни продукти.

Подкрепата по интервенция „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще бъде насочена към инвестиции в модернизация и механизация в земеделските стопанства, изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и закупуване и монтиране на оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи напоителни мрежи в стопанствата.

Допустими дейности са изграждане/реконструкция/закупуване на машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор, инвестиции, свързани с подобряване на енергийната ефективност, производството и съхранението на земеделска продукция, създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия. Стимулират се и инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, както и инвестиции, насочени към надвишаване на изискванията за хуманно отношение към животните и повишаване на биосигурността.

Бюджетът за приема по интервенцията е в размер на 193 513 850 евро, от които 145 135 387,50 евро за заявления за подпомагане, включващи инвестиции, изцяло насочени към чувствителни сектори.

Подкрепата по интервенция „Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда“ ще обхваща дейности за създаване на трайни насаждения, включително разсадници, по биологичен начин, изграждане, реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на животни по биологичен начин, инвестиции в технологии за цифровото земеделие и поддържане на генофонда.

Допустими ще бъдат и инвестиции в производство на енергия от възобновяеми източници, които да служат за нуждите на земеделските стопанства,  инвестиции в дейности, повишаващи хуманното отношение към животните, биосигурността, машини, оборудване и инсталации за компостиране за собствено потребление.

Общият бюджет за приема по интервенцията е в размер на 84 648 794,00 евро, от които 63 486 595,50 евро за заявления за подпомагане, включващи инвестиции, изцяло насочени към чувствителни сектори.

В проекта на Насоки за кандидатстване по двете интервенции са включени критерии за подбор на заявленията за подпомагане, с цел предоставяне на приоритети, отразяващи взетите решения в рамките на проведеното на 3 и 4 септември 2025 г. Седмо заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план. Чрез критериите ще се насърчава развитието на биологично земеделие, участие в схеми за качество, инвестиции за надвишаване изискванията за хуманно отношение към животните, както и такива, извършени от групи и организации на производители и млади фермери.

Проектите на Насоки за кандидатстване по двете интервенции са публикувани на интернет страницата на Стратегически план за развитие на земеделието  и селските райони 2023-2027 г. на следния адрес: https://www.sp2023.bg/index.php/bg/proceduri/za-obsestveno-obsazdane, както и в СЕУ на адрес: https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/75.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 30.10.2025 г. (включително) чрез СЕУ, като ясно се посочва наименованието на приема и интервенцията. Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Министър Тахов: Подпомагаме сектор „Плодове и зеленчуци“ със 7,4 млн. евро от европейския кризисен резерв
Министър Тахов: България изнася вино в над 50 държави и стъпва уверено на световната винена сцена
МЗХ обсъди с бранша условията за кандидатстване по двете интервенции за инвестиции в земеделски стопанства от СПРЗСР
МЗХ стартира прием по интервенцията за къси вериги на доставка с бюджет от 9,5 млн. евро
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по двете...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
63 български предприятия ще получат финансиране за повишаване на киберсигурността им
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Над 17 000 нови заети чрез бюрата по труда през септември
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Пчелари и лозаро-винари са подпомогнати с над 45 млн. лв. през финансовата...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
За Кампания 2025 се отпускат 45,6 млн. лв. по преходните помощи за...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама