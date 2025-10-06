Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

МЗХ обсъди с бранша условията за кандидатстване по двете интервенции за инвестиции в земеделски стопанства от СПРЗСР

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

С общ бюджет от над 278 млн. евро по двете интервенции, ще се подпомагат проекти на земеделски стопани, групи и организации на производители

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева проведе работна среща с браншови организации за обсъждане на предложения на проекти за условия за кандидатстване по две ключови интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. Това са интервенциите „Инвестиции в земеделските стопанства“ и „Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда“.

АКЦЕНТИ
С общ бюджет от над 278 млн. евро по двете интервенции, ще се подпомагат проекти на земеделски стопани, групи и организации на производителиЗаместник-министър Василева отбеляза, че по двете интервенции се дава възможност и за определяне на делегирани бюджети за отделни сектори на първичното производство на селскостопанска продукция.

Тя припомни, че в рамките на проведеното на 3 и 4 септември Седмо заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план, бяха одобрени и гласувани критериите за подбор по двете интервенции.

„След предложение от страна на браншови организации и поет ангажимент от страна на ръководството на Министерството на земеделието и храните, за прецизиране на  т.нар. „финансов критерий“ по двете интервенции и след извършен детайлен анализ, Управляващият орган на Стратегическия план подготви предложение за прецизиран начин на прилагане на този критерий и ревизиран текст на „Методиката на оценка“”, подчерта д-р Василева. Това включва възможност да се обследва финансовото състояние и реализираните печалби на членовете на групите и организации на производители, кандидатстващи по процедурите. Д-р Василева поясни, че предстои предложението на Управляващия орган да бъде изпратено на членовете на Комитета по наблюдение, в рамките на писмена процедура по одобрение.

Заместник-министър Василева отбеляза, че по двете интервенции се дава възможност и за определяне на делегирани бюджети за отделни сектори на първичното производство на селскостопанска продукция.

“Това отново стана възможно след предложения от страна на бранша“, допълни тя. В проекта на условията за кандидатстване са прецизирани отделни текстове за приоритетното насочване на подкрепата, ревизирани са максималните размери на допустимите разходи за групи и организации на производители, както и текстовете за част от допустимите за подпомагане инвестиции.

Новите интервенции са аналог на подмярка 4.1. от „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Целта на интервенция „Инвестиции в земеделски стопанства“ е да се разширят и модернизират земеделските стопанства, да се осъвременят производствените им мощности и да се увеличи продуктивността им.

С прилагането на интервенция „Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда“ се очаква реализиране на проекти, които да допринесат за опазване компонентите на околната среда и справяне с последствията от изменението на климата.

По нея ще се подпомагат дейности за биологично производство – изграждане, реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на животни по биологичен начин, инвестиции в технологии за цифровото земеделие и поддържане на генофонда. Също така, ще се поощряват инвестиции в производство на енергия от възобновяеми източници, които да служат за нуждите на земеделските стопанства,  инвестиции в дейности, повишаващи хуманното отношение към животните, биосигурността и др.

С общ бюджет от над 278 млн. евро по двете интервенции, ще се подпомагат проекти на земеделски стопани, групи и организации на производители. По време на дискусиите, в рамките на заседанието на тематичната работна група, бяха обсъдени и представените становища от заинтересованите страни. Очаква се приемът по двете интервенции да стартира през м. ноември.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
МЗХ стартира прием по интервенцията за къси вериги на доставка с бюджет от 9,5 млн. евро
Зам.-министър Бурджев: България потвърждава ангажимента си към устойчиво земеделие и регионално сътрудничество в Югоизточна Европа
МЗХ: Изискването за издаване и заверка на регистрационна карта отпада
Ръководството на МЗХ обсъди с бранша предстоящи промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
МЗХ обсъди с бранша условията за кандидатстване по двете интервенции за инвестиции...
АктуалноАкценти
МЗХ стартира прием по интервенцията за къси вериги на доставка с бюджет...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Ива Иванова, ДФЗ: Сключени са близо 730 договора за 380 млн. лева...
АктуалноАкценти
Стартира прием по de minimis за компенсиране на фермерите, попадащи в зоните...
АктуалноАкценти
Гърция спря субсидиите за биоземеделие заради масови фалшификации

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама