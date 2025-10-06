МЗХ обсъди с бранша условията за кандидатстване по двете интервенции за инвестиции в земеделски стопанства от СПРЗСР

С общ бюджет от над 278 млн. евро по двете интервенции, ще се подпомагат проекти на земеделски стопани, групи и организации на производители

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева проведе работна среща с браншови организации за обсъждане на предложения на проекти за условия за кандидатстване по две ключови интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. Това са интервенциите „Инвестиции в земеделските стопанства“ и „Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда“.

Тя припомни, че в рамките на проведеното на 3 и 4 септември Седмо заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план, бяха одобрени и гласувани критериите за подбор по двете интервенции.

„След предложение от страна на браншови организации и поет ангажимент от страна на ръководството на Министерството на земеделието и храните, за прецизиране на т.нар. „финансов критерий“ по двете интервенции и след извършен детайлен анализ, Управляващият орган на Стратегическия план подготви предложение за прецизиран начин на прилагане на този критерий и ревизиран текст на „Методиката на оценка“”, подчерта д-р Василева. Това включва възможност да се обследва финансовото състояние и реализираните печалби на членовете на групите и организации на производители, кандидатстващи по процедурите. Д-р Василева поясни, че предстои предложението на Управляващия орган да бъде изпратено на членовете на Комитета по наблюдение, в рамките на писмена процедура по одобрение.

Заместник-министър Василева отбеляза, че по двете интервенции се дава възможност и за определяне на делегирани бюджети за отделни сектори на първичното производство на селскостопанска продукция.

“Това отново стана възможно след предложения от страна на бранша“, допълни тя. В проекта на условията за кандидатстване са прецизирани отделни текстове за приоритетното насочване на подкрепата, ревизирани са максималните размери на допустимите разходи за групи и организации на производители, както и текстовете за част от допустимите за подпомагане инвестиции.

Новите интервенции са аналог на подмярка 4.1. от „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Целта на интервенция „Инвестиции в земеделски стопанства“ е да се разширят и модернизират земеделските стопанства, да се осъвременят производствените им мощности и да се увеличи продуктивността им.

С прилагането на интервенция „Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда“ се очаква реализиране на проекти, които да допринесат за опазване компонентите на околната среда и справяне с последствията от изменението на климата.

По нея ще се подпомагат дейности за биологично производство – изграждане, реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на животни по биологичен начин, инвестиции в технологии за цифровото земеделие и поддържане на генофонда. Също така, ще се поощряват инвестиции в производство на енергия от възобновяеми източници, които да служат за нуждите на земеделските стопанства, инвестиции в дейности, повишаващи хуманното отношение към животните, биосигурността и др.

С общ бюджет от над 278 млн. евро по двете интервенции, ще се подпомагат проекти на земеделски стопани, групи и организации на производители. По време на дискусиите, в рамките на заседанието на тематичната работна група, бяха обсъдени и представените становища от заинтересованите страни. Очаква се приемът по двете интервенции да стартира през м. ноември.