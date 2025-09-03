Въглеродно земеделие
Младите земеделски стопани ще получат доплащане от близо 25 лв./ха

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
Бюджетът за подкрепа на младите фермери е определен по регламент с резервирана сума, предназначена изцяло за тяхното подпомагане, и не може да бъде използван за други цели

Младите земеделски стопани ще получат доплащане от 24,97 лв./ха. Това става възможно с издадена нова заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, с която максимално допустимата ставка се определя на 244,48 лв. или 125 евро/ха.

Ставката е актуализирана след анализ на изплатените до момента средства от Държавен фонд „Земеделие“ по интервенцията за допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани за кампания 2024 г. По този начин ще бъде използван оптимално целевият финансов ресурс, за да се привлекат и задържат повече млади фермери в селските райони и да се насърчи обновяването на поколенията.

Бюджетът за подкрепа на младите фермери е определен по регламент с резервирана сума, предназначена изцяло за тяхното подпомагане, и не може да бъде използван за други цели.

Припомняме, че съгласно предходна заповед на министър Тахов, единичната сума на подпомагане беше определена на 219,51 лв./ха и изплатена през юни 2025 г.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

