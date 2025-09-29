Въглеродно земеделие
Министър Тахов: Сред основните мерки в подкрепа на биоземеделието е новата интервенция „Биологично животновъдство“ с бюджет от 85 млн. евро

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Тя ще стартира през 2026 г. след одобрение от Европейската комисия

“Министерството на земеделието и храните ще продължи активно да подкрепя развитието на биологичното земеделие в България чрез конкретни инвестиционни инструменти и приоритетни политики, насочени към устойчивото използване на природните ресурси и развитието на селските райони.” Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов при откриването на Националния Био Фест, който се проведе във Велико Търново по повод Европейския ден на биоземеделието.

АКЦЕНТИ
Той допълни, че през месец ноември ще стартират и приемите за инвестиции в земеделските стопанства, с общ бюджет от над 270 млн. евро.Д-р Тахов припомни, че заедно с био сектора е изготвен и Националният план за действие за развитие на биологичното производство до 2030 г., включващ над 50 мерки за стимулиране, подкрепа и популяризиране на сектора.

Той подчерта, че България има силни традиции и благоприятни природни условия за развитие на сектора.

„В страната вече има над 5600 сертифицирани биопроизводители, а контролираните площи достигат близо 200 хиляди хектара”, посочи министър Тахов.  По думите му, биоземеделието е не просто алтернатива, а реален път към по-устойчиво и екологично земеделие.

Земеделският министър съобщи, че сред основните мерки, които МЗХ предвижда в подкрепа на сектора, са новата интервенция „Биологично животновъдство“ с бюджет от 85 млн. евро, която ще стартира през 2026 г. след одобрение от Европейската комисия, както и увеличението на средното ниво на подпомагане по интервенцията „Биологично растениевъдство“ от 50 на 70 процента.

„Още в началото на октомври ще бъде отворен прием по интервенцията „Сътрудничество за къси вериги за доставка“, с общ бюджет от 9,5 млн. евро. Целта е да се даде възможност на земеделските стопани да реализират продукцията си директно на пазара, при по-справедливи за тях цени и с по-висока добавена стойност“, каза още министър Тахов.

Той допълни, че през месец ноември ще стартират и приемите за инвестиции в земеделските стопанства, с общ бюджет от над 270 млн. евро.

„Всички проекти, насочени към биопроизводство, ще получат допълнителен приоритет при оценката. В началото на 2026 г. предстои да бъде отворена и интервенция за преработка на селскостопанска продукция, където заявленията с фокус върху биологични суровини ще получат максималния приоритет. В началото на 2026 г. ще стартира и интервенцията за инвестиции в преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда, която е с бюджет от над 70 млн. евро”, посочи още той.

Д-р Тахов припомни, че заедно с био сектора е изготвен и Националният план за действие за развитие на биологичното производство до 2030 г., включващ над 50 мерки за стимулиране, подкрепа и популяризиране на сектора.

В рамките на този план се подкрепя и участието на български биопроизводители в международни изложения като „Биофах“ и „Зелена седмица“, както и включването на биопродукти в националните програми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

По време на фестивала се проведе и церемонията по връчване на наградите на Национален Био Фест 2025. Министър Георги Тахов отличи със званието „Биопроизводител на годината“ земеделския стопанин Владимир Кънев, който отглежда в 250 кошера в района на гр. Павликени. Заместник-министър д-р Лозана Василева връчи приза за „Най-добро био предприятие“ на управителите Христо Близнаков и Павел Желязков от фирма „100 Процента Био“ ООД. Директорът на дирекция “Биологично производство” към МЗХ – Лора Джупарова, удостои Община Троян с грамота за иновативен подход в детското хранене чрез въвеждане на натурални биопродукти.

Призът „Област с най-много биопроизводители“ бе връчен от председателя на Комисията по земеделие, храни и гори Цвета Караянчева на област Бургас, където са регистрирани 396 оператори, развиващи различни дейности в сферата на биоземеделието. Кметът на Велико Търново Даниел Панов и областният управител Юлия Мутафчиева връчиха отличията на Община Своге- за осигуряване на широк достъп до биопродукти в детското, училищното и социалното хранене през 2025 г., както и на „НАТЮР БГ ЕООД”-за реализиран най-добър био маркетинг със своите солети и енергийни барчета.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

