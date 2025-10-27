Въглеродно земеделие
Министър Тахов ще участва в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Мариана Климентиева
1 Минути

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов ще участва в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 27–28 октомври 2025 г. в Люксембург.

Основна тема на дискусията ще бъде зелената архитектура на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. Министрите ще обсъдят и състоянието на пазара на селскостопански продукти, по-специално вследствие на нашествието в Украйна. На заседанието европейският комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен ще представи Стратегията за обновяване на поколенията в земеделието.

Комисар Хансен и комисарят по рибарство и океани Костас Кадис ще представят Годишните доклади за напредъка по опростяване, въвеждане и прилагане в областта на селското стопанство за 2025 г. и за напредъка по опростяване, прилагане и правоприлагане за рибарството за 2025 г.

Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

