Министър Тахов: По Стратегическия план сме предвидили над 100 млн. евро за инвестиции в напоителна инфраструктура

До 2028 г. ще бъдат вложени общо 1,5 милиарда лева в хидромелиоративни съоръжения, сподели земеделският министър по време на откриването на реконструирания магистрален канал, част от напоителна система „Тракиец“

„Проектът, който откриваме днес, не е просто техническа модернизация, а стратегическа инвестиция в бъдещето на българското земеделие, в обезпечаването на най-ценния ни ресурс-водата. Напоителна система „Тракиец“ е най-голямата в област Хасково и осигурява възможност за напояване на близо 137 хиляди декара земеделска земя. С водоизточник язовир „Тракиец“, каналът М-1 е с ключово значение за региона. С обща дължина над 47 километра, той е основна артерия за агросектора в тази част на страната.“

Това заяви земеделският министър Георги Тахов по време на официалното откриване на реконструирания магистрален канал, част от напоителна система „Тракиец“ в област Хасково. Рехабилитацията на съоръжението е финансирана по Програмата за развитие на селските райони. На събитието присъстваха още европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен, министър-председателят Росен Желязков и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева.

„С реализацията на проекта реконструирахме над 5 километра и 530 метра от най-компрометираните участъци. Инвестицията възлиза на близо 7 милиона лева, а ползите от нея безспорно са дългосрочни и измерими. Намаляваме значително загубите на вода, подобряваме проводимостта и сигурността на канала, предотвратяваме наводнения на земеделски земи. В допълнение, изградихме електронна измервателна система за прозрачност и точност,“ каза още министър Тахов.

Според него сектор „Земеделие“ има нужда от предвидимост, ресурси и дългосрочна грижа, за да бъде устойчив и конкурентоспособен.

„Земеделските производители разчитат на една стабилна подкрепа и ясни правила, които да им позволят да планират, инвестират и развиват стопанствата си. Именно поради това ръководството на Министерството на земеделието и храните продължава да поставя напояването като топ приоритет в своята дейност. По Стратегическия план сме предвидили над 100 милиона евро за инвестиции в напоителна инфраструктура, а до 2028 г. ще бъдат вложени общо 1,5 милиарда лева в хидромелиоративни съоръжения. Амбицията ни е да достигнем 2,5 милиона декара напоявана земя в България до края на програмния период,“ обясни министър Тахов.

„Искам да благодаря на премиера и на министъра за поканата на откриването на този важен напоителен канал. Благодаря и на фермерите. Те са тези, които дават възможност за добро производствено състояние. Вие се намирате на фронтовата линия за осигуряването на продоволствената сигурност. Вие сте изправени и пред много проблеми като периоди на наводнения и засушаване. Климатичните промените стават по чести и с този тип конструкции вашата работа се улеснява,“ каза по време на откриването европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен.

Той обясни, че с взаимна помощ и съдействие земеделските производители могат да успеят да се справят с последиците от климатичните промени.

„Щастлива съм и за нас е чест да посрещнем тук премиера и еврокомисаря в едни от най-важните дни на „Напоителни системи“. Успяхме да увеличим поливните площи на 39 дка площ. Реализирахме 30,2% реална икономия на вода. НС е подало нови 35 проектни предложения. Резултатът от тях ще е 400 хил. дка поливна площ. Изказвам благодарност на МЗХ и на премиера за усилията това да стане реалност и на всички проектанти на 24-те канала. Пожелавам успешно завършване на новите 35 проектни предложения,“ заяви изпълнителният директор на “Напоителни системи” ЕАД Снежина Динева при откриването на захранващия се от язовир “Тракиец” канал М-1.

„Днес е важен ден за българското земеделие, особено за хасковския регион с възстановяването на този напоителен канал. Ние имаме по-добро бъдеще и сигурност на нашето земеделие. Искам да изкажа благодарност към премиера министъра и г-жа Динева, че повярвахте в нас. Искам да благодаря и на ЕК за тяхното доверие и финансова помощ, с която ние земеделските производители ще успеем да бъдем конкурентно способни на европейския пазар. Взаимно и заедно ние постигаме стабилно бъдеще за нашите производства,“ сподели земеделският производител Недялко Матев.