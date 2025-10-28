Въглеродно земеделие
Министър Тахов: Необходими са условия за конкурентно земеделие с принос към опазването на околната среда

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
Българският земеделски министър подкрепи изключването на малките и биологичните стопанства от изискванията на системата за управление на стопанството, както и възможността при определени условия да се прилагат дерогации от защитните практики

Трябва да бъдат създадени подходящи условия за земеделските стопани да поддържат конкурентно производство с адекватен принос към опазването на околната среда чрез подходящи стимули. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се провежда в Люксембург.

Българският земеделски министър подкрепи изключването на малките и биологичните стопанства от изискванията на системата за управление на стопанството, както и възможността при определени условия да се прилагат дерогации от защитните практики.

По време на откритата дискусия, посветена на предложенията за ОСП след 2027 г. и т.нар. „зелена архитектура“, министър Тахов подчерта необходимостта екологичните изисквания да бъдат съчетани с реални възможности за повишаване на конкурентоспособността на европейските фермери и запазване на продоволствената сигурност. Той изтъкна, че екологичните критерии трябва да бъдат ясни, изпълними и разбираеми, като същевременно се запази балансът между общите цели на ниво Европейски съюз и отчитането на националните и регионални специфики на отделните държави членки.

Българският земеделски министър подкрепи изключването на малките и биологичните стопанства от изискванията на системата за управление на стопанството, както и възможността при определени условия да се прилагат дерогации от защитните практики.

По думите му, това ще даде по-голяма гъвкавост и ще предотврати ощетяването на фермерите при форсмажорни обстоятелства и невъзможност за изпълнението на защитните практики на ниво стопанство.

„Необходимо е да осигурим еднакви условия за европейските фермери, независимо от географското им положение, като същевременно отчетем регионалните специфики и създадем подходящи финансови стимули за конкурентоспособно производство и опазване на околната среда“, заяви министър Тахов. Той акцентира, че запазването на екологичната амбиция изисква еквивалентно ниво на подкрепа и предупреди, че националното съфинансиране на мерки, които са 100% финансирани в рамките на настоящата ОСП, може да доведе до потенциален недостиг в подпомагането.

Министър Тахов изрази отново подкрепата на България за съвместното изявление на 17 държави членки, инициирано от Австрия, относно бъдещото функциониране на интегрирана и силна Обща селскостопанска политика. Д-р Тахов изтъкна, че правилата за ОСП след 2027 г. следва да бъдат договорени в рамките на Съвета по земеделие и рибарство и неговите подготвителни органи.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

