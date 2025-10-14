Министър Тахов: Над 700 общински проекта на стойност 432 млн. евро са подадени по Стратегическия план

Големият интерес от страна на общините е резултат от въведената методика с гарантирани бюджети за всяка община, осигуряваща равен и прозрачен достъп до финансиране, подчерта земеделският министър

Над 700 проектни предложения на обща стойност 432 млн. евро са подадени от 201 общини по интервенцията „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. Това съобщи министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на Годишната среща на местните власти в курортния комплекс „Албена“. Той допълни, че от тях вече са одобрени 500 проекта, а останалите са в процес на обработка.

„Големият интерес от страна на общините е резултат от въведената методика с гарантирани бюджети за всяка община, осигуряваща равен и прозрачен достъп до финансиране“, подчерта министър Тахов. По думите му този подход гарантира справедливо разпределяне на средствата между общините в селските райони на база ясни и обективни критерии.

Земеделският министър припомни, че до момента са обявени три приема по интервенцията, като два от тях – през декември 2024 г. и май 2025 г. – приключиха успешно, а приемът, обявен на 1 септември 2025 г., ще продължи до 16 януари 2026 г. Той подчерта ключовата роля, която общините играят за бъдещето на българските села. „Продължаваме да инвестираме значителен публичен ресурс в общинската инфраструктура и финансираме проекти, насочени към подобряване на пътната и водоснабдителната инфраструктура, модернизация на училища и детски градини, енергийна ефективност на обществени сгради, читалища, спортни съоръжения и други местни обекти с обществена значимост“, каза още министър Тахов.

Министърът акцентира и върху участието на България в Социалния фонд за климата на ЕС, който предвижда индикативен ресурс от близо 2,5 млрд. евро за страната.

В тази връзка Министерството на земеделието и храните е водеща институция по Компонент 2 – транспортен сектор.„Разработваме специална мярка, насочена към общините, озаглавена „Подкрепа за устойчиви транспортни решения в селските райони“, уточни министър Тахов. Той отбеляза, че тази интервенция ще позволи закупуването на електрически превозни средства, изграждането на зарядна инфраструктура, организирането на транспортни услуги за хората, които живеят в труднодостъпни или отдалечени места, както и финансиране на транспортни разходи за уязвими групи.

Министър Тахов обърна внимание и на подхода „Водено от общностите местно развитие“, който вече има ясно установена рамка и организационна основа. „Благодарение на активната работа на управляващите органи, днес вече има подадени стратегии от 116 Местни инициативни групи, включващи 218 общини и над 2,7 милиона души население. Съвсем скоро ще приключи процесът по оценка на тези стратегии и заложените дейности в тях ще могат да намерят реално приложение и да допринесат за местното развитие на общностите“, информира той. По думите му подходът ВОМР има потенциал да отключи икономическа активност, социална кохезия и териториално сближаване, когато е правилно приложен и когато е в ръцете на общности, които най-добре познават своите проблеми.

В заключение министър Тахов каза, че новият финансов хоризонт изисква от всички да мислят стратегически и с отговорност да реализират решенията си. „В лицето на Министерството на земеделието и храните ще продължите да имате ангажиран и отворен партньор, който ще защитава интереса на местните общности не само в рамките на Стратегическия план, но и във всяка национална и европейска инициатива, където залогът е бъдещето на селските райони“, обобщи министърът.

В пленарната сесия „Финансов хоризонт 2026+“ участие взеха председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, както и председателят на Надзорния съвет на Българската банка за развитие Деляна Иванова.