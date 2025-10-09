Министър Гуцанов: Предлагаме покачване на минималната заплата на 1213 лв.

Въглеродно земеделие
Замразяването на доходите е недопустимо

Министерството на труда и социалната политика предлага от 1 януари 2026 година минималната работна заплата да стане 1213 лева или 620.20 евро. „Това е със 136 лева повече от настоящата й стойност, която в момента е 1077 лева“, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което беше обсъден размерът на минималната заплата за следващата година.

„Вярваме, че замразяването на доходите и отказът от увеличаване на минималната работна заплата в настоящата ситуация би било недопустимо. Това е не само моето лично мнение, но и позицията на целия екип в Министерството на труда и социалната политика”, допълни той.

Министър Гуцанов цитира данни на Евростат, за да подкрепи необходимостта от покачване на доходите.  „Страните от Централна и Източна Европа като цяло имат най-ниските нива на минимални работни заплати в ЕС, а в момента България е на последно място с 551 евро. Унгария е предпоследна със 707 евро, което е с 28% повече от минималната заплата в България. Хората имат нужда да се чувстват спокойни, да виждат, че държавата се грижи за тях и има отношение към всеки един български гражданин“, категоричен беше министърът.

