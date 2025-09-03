Министър Гуцанов: Покачването на линията на бедност със 126 лева ще повиши доходите на стотици хиляди хора

Министър Гуцанов отбеляза, че най-добрият път за намаляване на бедността са устойчивите доходи от труд

Линия на бедност за 2026 г. ще се повиши със 126 лева или 19.7% и ще достигне 764 лева. Предложението беше обсъдено със социалните партньори на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предстои Министерският съвет да вземе окончателното решение по предложение на Министерството на труда и социалната политика.

„Това, което е важно да се знае, е, че този ръст ще повлияе на доходите на изключително много хора. Над 790 000 души с трайни увреждания ще получат по-висока финансова подкрепа. За част от тях месечната финансова помощ ще надхвърли 435 лв. По закон тя се определя процентно от линията на бедност в зависимост от процента на увреждане. Броят на хората, които ще имат право на социално подпомагане и на помощ за отопление, ще се разшири с 45 000 и тази подкрепа ще достигне до 483 000 души“, коментира министър Гуцанов. По-висока помощ ще получат и семействата на около 4100 деца, за да се намалят изоставянията. Тази помощ може да надхвърли 840 лв.

Министър Гуцанов отбеляза, че най-добрият път за намаляване на бедността са устойчивите доходи от труд и отчете, че през второто тримесечие средната работна заплата за страната е нараснала на годишна база с 12% и достига до 2572 лв. Данните са от информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика в областта на доходите. Той каза, че най-голям ръст на средната заплата спрямо година по-рано е отчетен в Благоевград – с 20,3%, Търговище – 18,3% и Смолян – 17,3%. „Това са едни доста оптимистични данни за развитието на българската икономика“, каза министърът.