Въглеродно земеделие
Месечна агрометеорологична прогноза за октомври 2025 г.

Мариана Климентиева
През този период се прогнозират валежи със стопанско значение, подобрение състоянието на горните почвени слоеве и на условията за провеждане на сезонните почвообработки

През първото десетдневие на октомври агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и средноденонощни температури около и под климатичните норми. През десетдневието в полските райони критични минимални температури за зеленчуковите култури от късното производство не се прогнозират, което е предпоставка за реколтиране на допълнителна продукция от културите подлежащи на осланяване (домати, пипер, тиквички, корнишони и др.). Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През този период се прогнозират валежи със стопанско значение, подобрение състоянието на горните почвени слоеве и на условията за провеждане на сезонните почвообработки. Засушаването в края на лятото и началото на есента на много места в страната възпрепятства провеждането на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване с есенници. Поради тази причина през септемвриса пропуснати агротехническите срокове за сеитбата на зимна рапица. Очакват се закъснения и при сеитбата на зимните житни култури. През първото десетдневие на октомври е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25.X – в Южна България, а в края на месеца –  в районите по Черноморието.

Голяма е вероятността началните фази от вегетацията на засетите зимните житни култури в края на октомври да протичат при недостиг на влага. В края на месеца при пшеницата и ечемика, взависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите поникване и формиране на 1-2 лист.

През периода условията ще бъдат подходящи за приключване на гроздобера, за прибиране реколтата от есенните сортове овошки, а в края на октомври – и за провеждане и на фитосанитарни дейности. При нападнатите от струпясване ябълкови и крушови насаждения, за редуциране на заразата, е желателно в началото на листопада, след прибиране на плодовете, да се извърши третиране с 5% разтвор от карбамид.

При костилковите овощни видове, след масовия листопад, се препоръчва пръскане с 2% бордолезов разтвор срещу причинителите на сачмянка, ранното кафяво гниене, къдравостта по прасковата и др.

Мариана Климентиева
