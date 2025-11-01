Месечна агрометеорологична прогноза за ноември 2025 г.

Голяма е вероятността ноемврийските посеви до края на есенната си вегетация да не успеят да встъпят във фаза братене, подходящата фаза за зимуване

През първата половина от първото и през второто десетдневие на ноември валежи не се прогнозират и условията ще позволяват провеждане на сезонните агротехнически мероприятия. Валежите през октомври, надвишили два – три пъти климатичните норми (София, Плевен, Ловеч, В.Търново, Разград, Русе, Пазарджик, Ст.Загора, Бургас), поддържаха високо съдържането на влага в горните почвени слоеве, което забави провеждането на предсеитбените обработки и сеитбата на зимните житни култури. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Поради тази обективна причина в по-голямата част от страната, с изключение на места в Дунавската равнина и в източните райони, са пропуснати агротехническите срокове, през октомври, за сеитбата на пшеницата. Значителна част от площите, предвидени за зимни житни култури, ще бъдат засети през ноември. Голяма е вероятността ноемврийските посеви до края на есенната си вегетация да не успеят да встъпят във фаза братене, подходящата фаза за зимуване.

През повечето дни от ноември се прогнозират наднорменисредноденонощни температури, които ще поддържат активни вегетационните процеси при есенните посеви. В края на месеца при пшеницата и ечемика, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази. При засетите през ноември посеви ще протича поникване и листообразуване (1-2-3 лист). При малка част от посевите с пшеница на места в Дунавската равнина и в източните райони (Добрич, Генерал Тошево, Тервел, Провадия, Карнобат), които бяха засети в началото на есента, ще се наблюдава начало на фаза братене.

През ноември по-подходящи условия за засаждане на овошки и за извършване на фитосанитарни дейности при овощните култури ще се създават през второто десетдневие. При семковите овощни видове (ябълка, круша), нападнати от болестта струпясване, се препоръчва третиране с 5% разтвор от карбамид. При костилковите видове е желателно да се извърши пръскане с 2% бордолезов разтвор срещу причинителите на сачмянка, ранно кафяво гниене и къдравост по прасковата.