Мътна питейна вода във Велико Търново – опасна ли е за здравето?

Във Велико Търново са отчетени влошени качества на питейната вода вследствие на проливните дъждове през миналата седмица. Отклоненията са по показател мътност, съобщи БНТ.

Миналата седмица проливните дъждове повишиха почти до критични стойности нивата на реките Янтра и Белица в района на Велико Търново. А в петък от ВИК оператора излязоха със съобщение, че вследствие на големия приток на вода има повишени водни количества и се наблюдава временно замътняване на водата в част от водооснабдителната система. А ВИК операторът изпълнява всички необходими процедури и мерки за нормализиране на качеството на водата, включително промивки на водопреносната мрежа и засилен контрол на параметрите на питейната вода в съответните нормативни изисквания.

“Към петък нямаше някакви отклонения в показателите на питейната вода, подавана от водооснабдителна зона “Йовковци”, с изключение на показател мътност. Всички проби, които са взети от зона “Йовковци”, отговарят по микробиологични и химични показатели. Мътността е показател с индикаторно значение. Иначе казано – той дава сигнал за някаква промяна във водата на повърхностния водоизточник, който през последните дни пое доста повече вода, така че замътването е нормален и естествен процес за водоема.

Лошото е, че и пречиствателната станция на този етап не може да се справи добре,” обясни Д-р Евгения Недева, директор на РЗИ – Велико Търново.

Директорът на РЗИ – Велико Търново подчерта, че проби от водата се вземат непрекъснато.

“Водата не е опасна за пиене, но поради това, че тя е неприятна на външен вид, създава един дискомфорт на потребителите. Затова и ние препоръчваме, след като не е приемлива на външен вид, да се консумира бутилирана вода, а за всякакви останали битови нужди тази вода може да се използва. Тя е годна за готвене, за миене, за къпане. Нашият контрол ще продължи. Нови резултати ще има в днешния ден в рамките преди обяд, по отношение на микробиологични показатели, по отношение на мътността – ние следим на всеки час”, допълни д-р Недева.

