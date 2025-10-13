Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Мътна питейна вода във Велико Търново – опасна ли е за здравето?

АктуалноАкцентиОколна среда
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Директорът на РЗИ – Велико Търново д-р Евгения Недева подчерта, че проби от водата се вземат непрекъснато

Във Велико Търново са отчетени влошени качества на питейната вода вследствие на проливните дъждове през миналата седмица. Отклоненията са по показател мътност, съобщи БНТ.

АКЦЕНТИ
Директорът на РЗИ – Велико Търново д-р Евгения Недева подчерта, че проби от водата се вземат непрекъснатоЛошото е, че и пречиствателната станция на този етап не може да се справи добре,” обясни Д-р Евгения Недева, директор на РЗИ – Велико Търново.

Миналата седмица проливните дъждове повишиха почти до критични стойности нивата на реките Янтра и Белица в района на Велико Търново. А в петък от ВИК оператора излязоха със съобщение, че вследствие на големия приток на вода има повишени водни количества и се наблюдава временно замътняване на водата в част от водооснабдителната система. А ВИК операторът изпълнява всички необходими процедури и мерки за нормализиране на качеството на водата, включително промивки на водопреносната мрежа и засилен контрол на параметрите на питейната вода в съответните нормативни изисквания.

“Към петък нямаше някакви отклонения в показателите на питейната вода, подавана от водооснабдителна зона “Йовковци”, с изключение на показател мътност. Всички проби, които са взети от зона “Йовковци”, отговарят по микробиологични и химични показатели. Мътността е показател с индикаторно значение. Иначе казано – той дава сигнал за някаква промяна във водата на повърхностния водоизточник, който през последните дни пое доста повече вода, така че замътването е нормален и естествен процес за водоема.

Лошото е, че и пречиствателната станция на този етап не може да се справи добре,” обясни Д-р Евгения Недева, директор на РЗИ – Велико Търново.

Директорът на РЗИ – Велико Търново подчерта, че проби от водата се вземат непрекъснато.

“Водата не е опасна за пиене, но поради това, че тя е неприятна на външен вид, създава един дискомфорт на потребителите. Затова и ние препоръчваме, след като не е приемлива на външен вид, да се консумира бутилирана вода, а за всякакви останали битови нужди тази вода може да се използва. Тя е годна за готвене, за миене, за къпане. Нашият контрол ще продължи. Нови резултати ще има в днешния ден в рамките преди обяд, по отношение на микробиологични показатели, по отношение на мътността – ние следим на всеки час”, допълни д-р Недева.

Снимки: БНТ

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Здравното министерство: Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони
Премиерът: Целта е до следващото лято в Плевен да няма режим на водата
Правителството отпуска от държавния резерв бутилирана вода за питейни нужди за населени места в област Плевен и община Свищов
Доц. Димова: 65 показателя гарантират качеството на питейната вода
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиОколна среда
Мътна питейна вода във Велико Търново – опасна ли е за здравето?
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
Гръцкото правителство отказва ваксинация срещу овча шарка, учени алармират, че ваксинирането може...
АктуалноАкценти
Агропрогноза: Съществени валежи не се прогнозират
АктуалноАкцентиСъбития
“Лютият ад” в с. Лозен: Sofia Chilli Fest счупи рекорди
АктуалноАкцентиОколна среда
България изгуби близо 1 млрд. евро от икономиката си заради сушата през...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама