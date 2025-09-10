Мария Филипова, КЗП: Търговците масово не спазват правилата при обявяване на цените в левове и евро

Прави впечатление, че големи търговски вериги с обекти в цялата страна, които предлагат нехранителни продукти – дрехи, обувки, стоки за дома са част от тези, които не спазват правилата за двойно обозначаване на цените

Във връзка с влезлите в сила разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България, Комисията за защита на потребителите осъществява засилен контрол в търговски и туристически обекти на територията на цялата страна по направлението. Проверките са насочени и към начина на обозначаване на цените в лева и евро в процеса на въвеждане на еврото в страната.

„Към настоящия момент резултатите от проверките показват установени множество несъответствия с изискванията на закона – липсват цени в евро, обявените цени в лева и евро са изписани с различни цветове, шрифтът на съответните валути е много по-дребен от цифрите и др.,“ заяви председателят на КЗП Мария Филипова.

Прави впечатление, че големи търговски вериги с обекти в цялата страна, които предлагат нехранителни продукти – дрехи, обувки, стоки за дома и т.н., са част от тези, които не спазват правилата за двойно обозначаване на цените.

КЗП предприе действия за отправяне на предупреждения към търговците относно незабавно отстраняване на несъответствията, като след изтичане на предвидения преходен период – 8 октомври 2025 година, ще се налагат и предвидените в закона санкции. В случай на неизпълнение на определените в ЗВЕРБ изисквания, законът предвижда възможност за налагане на имуществени санкции и принудителни административни мерки от контролните органи, в т.ч. и от КЗП, след 08 октомври 2025 г.

КЗП полага максимални усилия за информиране на търговците относно техните задължения в периода на въвеждане на еврото, като непрекъснато предоставя препоръки и становища по постъпили запитвания, участва в срещи с разяснителен характер и публикува полезна информация на интернет сайта на институцията.

КЗП напомня на всички търговци, че законът регламентира техните задължения, а именно:

– да обозначават цените на предлаганите от тях стоки и услуги едновременно в левове и евро;

– превалутирането да се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс – 1.95583;

– цената в евро се закръглява до втория знак след десетичната запетая съгласно общото математическо правило;

– обявените цени трябва да бъдат в близост една до друга, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт;

– двете цени трябва да са придружени с изписване насъответната валута;

– изписват се ясно, четливо, недвусмислено и лесноразбираемо, и по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение;

– други.

Призоваваме търговците да бъдат отговорни и коректни към потребителите!

Засилените проверки от страна на КЗП ще продължат с повишено внимание и по повод предстоящите празнични дни.

На официалния интернет сайт на КЗП с адрес: www.kzp.bg е създадена специална секция с информация за процеса по въвеждане на еврото, която също така насочва и към официалната страница на правителството за еврото (https://evroto.bg/) относно често задавани въпроси, ръководства и калкулатори за конвертиране на валути и др.

Информацията регулярно се допълва с изготвените материали, включително с практическа насоченост – публикувани са различни примерни визуализации за етикетиране на продукти (търговски обекти и онлайн магазини), съдържащи двойно обозначаване на цените в лева и евро, съобразено с изискването на ЗВЕРБ и др.