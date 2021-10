Лозарството се възстановява бавно след кризата от COVID-19

08Тази година бе екстремна за много сектори, но как се справиха лозарите по света

Летните горещини, които обхванаха много страни-производители на грозде, повлияха върху целия световен пазар. Горещото време предизвика ранен старт на сезона по прибирането на реколтата от десертно грозде в Египет, докато в Италия ефектът бе обратен – забавен сезон и нанасяне на повреди на реколтата, оставяйки празнина между тези обикновено припокриващи се производства. Това обаче беше шанс за страни-износителки на продукция, като Холандия и Великобритания, които получиха добри цени на пазара. Междувременно дъждовете, които повлияха на реколтата в Южна Африка, засегнаха сериозно производството на грозде, като някои казват, че изминалият сезон е бил най -трудният от десетилетия. Продължаващата пандемия също не спира да създава проблеми, като ефектът й се усеща най-вече в Австралия, където производителите се борят както с трудови, така и с логистични проблеми, съобщава порталът freshplaza.com.

Нидерландия: Без много предлагане, но на добри цени

През тази година продажбите на грозде в Нидерландия носят печалба. „Италианският сезон започна с доста високи цени, както е традицията, но сега сме на малко по -стабилно ниво“, казва нидерландски вносител. „Продажбите продължават да са добри. Ние нямаме свръхпредлагане и затова можем да продължим да продаваме добре. Относително хладното време несъмнено допринася за това. Цената на италианското грозде е около 2,20 евро за сортовете Victoria и Black Magic, а червеното грозде със семена Red Magic/Red Globе също се справят забележително добре, като цените са около 2,60 евро. Високите температури в страната на Ботуша със сигурност са допринесли за добрия аромат и оцветяване на гроздето.

На нидерландския пазар вече има внесено и грозде от Египет. Цените, на които получават продукцията там, са 1,20 евро за пакетираното грозде и близо 2 евро за насипното, което е добри пари за Египет. Междувременно на пазара в страната се забелязва и първото испанско грозде, пристигащо на пазара тук -там. Според вносителя все повече на пазара се търси грозде без семки, но има и почитатели на старите сортове.

Италия: Високите температури влошават качеството

През това лято температурите в Сицилия достигнаха върхове до 46 ° C за няколко последователни дни без да падат под 40-42 ° C. Влошаването на условията за растенията продължи с поддържане на нощни температури над 28 ° C в продължение на дни, допринасяйки значително за влошаването на качествата на десертното грозде, оплакват се производители. „Плодовете на младите растения, особено червеното грозде, претърпяха 70% загуба, но в старите лозя успяхме да съберем добра продукция. За съжаление, някои сортове напълно спряха да растат“, съобщава сицилиански производител. „Ние също имаме проблем и с увеличените разходи за труд, защото не можем да наемаме хора, които да работят на полето след 10:30 ч.“

В Апулия кампанията за десертно грозде стартира с прибирането на сортовете Victoria и Black Magic. Производителите очакват добро качество и адекватно количество. В районите, където гроздето узрява най-рано, ще има увеличение на производството с около 20% в сравнение с миналата година, въпреки забавянето от около 10 дни. Във вътрешността на страната кампанията ще започне по-късно: там първоначално прогнозираното 15-дневно забавяне бе компенсирано от високите температури. В някои райони на региона, като Grottaglie и Mola di Bari, са събрани първите щайги с грозде Black Magic и коментарите изглеждат изцяло положителни: органолептичните характеристики на гроздето са необикновени, със средно едри зърна и много високо ниво на захари.

Секторът на производство на десертно грозде е отворен към иновации както по отношение на продукта, така и към процеса на работа. „Ние разглеждаме внимателно опаковките, които са устойчиви не само от екологична гледна точка – казва производител от Апулия, – но и от икономическа гледна точка. И това важи и за работата на полето. Обмисляме нови напоителни системи и автоматизация във фазите на отглеждане и прибиране на реколтата, за да се справим с постоянната липса на работна ръка. “

В Египет прибирането започна по-рано

Египетският сезон на гроздето започна малко по -рано от очакваното, около май. Ранното прибиране на реколтата бе причинено най -вече от горещото време, тъй като Египет трябваше да се справя с температури от 45° C. През този сезон в Египет ще има по -голямо производство на грозде, съчетано със солидно търсене, отбелязват експерти. Червените сортове грозде, като Red Varieties Flame, Red Globe and Crimson, се налагат, тъй като това грозде съдържа високи нива на захар. Арабските страни предпочитат гроздето да е много сладко, докато европейския пазар търси десертно грозде, което не е с висок процент захари.

В Южна Африка сезонът е най-трудният от десетилетие

Това беше труден сезон за производителите на грозде в регионите в Южна Африка, където дъждът повлия на реколтата и качеството, а закъсненията при доставката и недостигът на място за съхранение доведоха до това, че хладилните складове наложиха квоти за прием.

Според гроздопроизводител на река Хекс това е най -трудният сезон от повече от десетилетие. Той се оплаква от трудности и в реализацията на продукцията на местния пазар и навън. Според статистиката за 2020/21 г. са изнесени 74 893 384 от картонени кутии от 4,5 кг, а реалният износ е 72 182 786 4,5 кг кашона.

Проблеми на производителите създават и продължителните дъждове в региона, които не позволиха на стопаните да приберат реколтата навреме. Заради климата и трудностите на пазара средната пазарна цена н Южна Африка достигна до около 1,76 евро за килограм напоследък.

Северна Америка: Качеството се повишава

Постепенно производството на десертно грозде от Мексико се придвижва към Калифорния, където производители се оплакват от труден старт на сезона.

„Тази година е може би най-трудната, която сме имали през последните няколко години“, казва калифорнийски производител. Трудности изпитват и в Мексико, откъдето съобщават, че складовете им са все по-празни. Някои работят само с 20-30 % капацитет в момента. В миналото те биха били заредени с плодове до тавана.

Тъй като производството в Калифорния тепърва започва, калифорнийският производител прогнозира, че това може да окаже натиск върху мексиканските производители да прибират все още останалите първокласни сортове, включително Jack’s Salute, Krissy и Sweet Globes.

Според предварителните оценки очакванията на производителите в Калифорния са реколтата да е сходна по количество от миналата година, а голяма част от лозята се подменят с нови сортове, които днес са атрактивни на пазара.

Търсенето на пазара на грозде продължава да се движи в рамките едни и същи количества. Тъй като обектите за хранителни стоки продължават да се отварят отново в Северна Америка, това ще доведе до връщане на някои възможности за реализация, оценяват гроздопроизводители. „Това може да бъде само положително за реколтата от грозде в Калифорния, защото това е друг канал, който те ще могат да запълнят“, казва той.

Великобритания: Късен старт

Във Великобритания вносът на испанско грозде закъснява с повече от седмица, като доставките тепърва започват. На пазара все още има чилийско и египетско грозде. Цените варират между 5 и 12 лири, като най-ниската е за чилийските плодове и най-високата за новото испанско грозде.

Все още идват контейнери от Египет, съдържащи сортовете Prime, Sucra One, Flame и Crimson. Както при другите плодове, египтяните са се справили добре и с подобряването на качеството на гроздето, но тенденциите сочат, че понякога те изпращат твърде големи количества и наводняват пазарите.

Независимо, че през лятото голяма част от потребителите търсят разнообразни плодове, гроздето има свои постоянни почитатели през цялата година.

Испанската реколта се забави

Испанската кампания за десертно грозде току -що започва в регионите на Мурсия и Алмерия. Беритбата започва с прибирането на ранните сортове като Sugraone, от които се очаква добро качество. Докато Испания има късен старт на сезона, Египет отбелязва ранен край на кампанията си. Обикновено първото испанско трапезно грозде има тенденция да се припокрива с последната фаза на египетската кампания и дори понякога с тези на Индия. Но тази година последиците от пандемията върху логистиката и все още забележимите последици от инцидента в Суецкия канал също предизвикаха дълги забавяния при пристигането на египетското грозде. Следователно испанското грозде се сблъсква по -малко с грозде с етикет от Египет и пазарът е по -отворен.

В Австралия страдат заради липса на работна ръка и логистиката

Австралийският сезон на десертно грозде продължава от ноември до май, а кризата от COVID-19 създаде много предизвикателства за производителите през последните 12 месеца. Няколко австралийски производители отбелязват, че двете основни предизвикателства, пред които е изправена по време на пандемията, са борбата за намиране на работна ръка и опитите за навигация в логистиката в страните-износители. По отношение на производството обаче повечето съобщават, че все още са имали средна реколта за този сезон и увеличение на качеството и размера на плодовете поради благоприятните метеорологични условия.

Производството на десертно грозде в Австралия продължава да расте. Статистиката сочи, че за стопанската година, приключваща през юни 2020 г, са произведени 214 660 тона, което е с 3% повече от предходната година и е оценено на 750 милиона долара, което е с 8% повече. Износът на австралийско грозде също е нараснал с около 4% до 152 180 тона, като в парично изражение увеличението е до 622,9 милиона долара за сезон 2019/20. Данните сочат още, че най-големият пазар на австралийско грозде е Китай, където са продадени 62 930 тона, като това беше единствената от трите топ дестинации, които увеличиха обема си от предходния сезон. Menindee и Thompson пък са най-търсените сортове с общ дял от 38 % от производството.

