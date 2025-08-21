Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

КЗК проверява пазара на слънчогледово олио заради очаквано поскъпване

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

От Министерството на земеделието и храните е поискана справка за производителите на маслодаен слънчоглед в страната, както и оценка дали очакваният добив ще покрие търсенето на пазара до края на 2025 г.

В рамките на мониторинга на сектор „Храни“ и във връзка с медийни публикации за очаквано повишение на цените на слънчогледовото олио поради намален добив на маслодаен слънчоглед в страната през 2025 г., Комисията за защита на конкуренцията започна предварително проучване за евентуални антитръстови нарушения в сектора.

АКЦЕНТИ
От Министерството на земеделието и храните е поискана справка за производителите на маслодаен слънчоглед в страната, както и оценка дали очакваният добив ще покрие търсенето на пазара до края на 2025 г.Oт производители на нерафинирано и рафинирано слънчогледово олио са поискани данни за структурата на икономическата група, в която участват, основни доставчици на суровина, обеми на производство и предназначението на произведените количества – за вътрешния пазар, за износ или за собствени нужди.

В хода на проучването се цели да се установи дали съществуват антиконкурентни практики или пазарни изкривявания, които могат да доведат до неоправдано поскъпване на слънчогледовото олио. За целта е изискана информация от институции и пазарни участници за функционирането на пазара на маслодаен слънчоглед и производните от него продукти за периода от 2022 г. до настоящия момент.

Oт производители на нерафинирано и рафинирано слънчогледово олио са поискани данни за структурата на икономическата група, в която участват, основни доставчици на суровина, обеми на производство и предназначението на произведените количества – за вътрешния пазар, за износ или за собствени нужди.

Производителите следва да предоставят информация относно наличностите от суровина, алтернативните канали за снабдяване, трудности при доставките, използваните дистрибуционни канали и др.

От Министерството на земеделието и храните е поискана справка за производителите на маслодаен слънчоглед в страната, както и оценка дали очакваният добив ще покрие търсенето на пазара до края на 2025 г. Изискан е и анализ на възможните мерки, които могат да бъдат предприети от страна на държавата и министерството при необходимост от допълнителни количества, за да се задоволи търсенето на пазара.

Предварителното проучване цели да установи дали са налице обективни обстоятелства за изменение на цените. То трябва да установи съществуват ли практики, които могат да доведат до неоправдано повишение на цените на слънчогледовото олио вследствие на евентуално договаряне между пазарни участници, злоупотреба с пазарна сила или други антиконкурентни нарушения. Комисията ще извърши обстоен анализ на събраната информация и при наличие на достатъчно данни за нарушения, ще образува производство по реда на закона.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас
Тодор Джиков: Земеделските производители нямаме никаква полза от поскъпването на хляба
Николай Димов: Добивите на царевица са почти наполовина спрямо предходни години
Поскъпват основни хранителни стоки и зеленчуци на борсите в страната
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
КЗК проверява пазара на слънчогледово олио заради очаквано поскъпване
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Демонстрация на тема: Мерки за адаптация на зърнопроизводството към климатичните промени и...
АктуалноАкценти
Предизвикателствата пред българското свиневъдство: Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България кани на...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Стартират теренните проверки на физическите блокове за Кампания’2025
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще има пълен достъп в реално...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама