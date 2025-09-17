Кръстосаните проверки за Кампания’2025 приключиха

В резултат на извършения контрол са установени 742 ха двойно декларирани площи, заявени от 1 059 бенефициери

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) уведомява кандидатите по интервенциите за директни плащания, че приключиха кръстосаните проверки на подадените заявления за Кампания 2025. Проверени са площи в размер на 3 858 429 хектара, декларирани в заявленията на 62 808 кандидати. В резултат на извършения контрол са установени 742 ха двойно декларирани площи, заявени от 1 059 бенефициери.

Информация за установените застъпвания е публикувана в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. Данните са достъпни в раздел „Справки“, секция „Географски“ – „Двойно декларирани площи“.

Припомняме, че от Кампания 2019 не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на Фонда и с документи да изясняват правото на ползване на установените двойно декларирани площи. При обработката им в ДФЗ се използват данните за регистрираното правно основание, предоставени от Министерство на земеделието и храните, които се отнасят за Кампания 2025.

В допълнение ДФЗ информира бенефициерите, че вече е възможно да оттеглят от подадените заявления за Кампания 2025 парцели или животни, както и интервенции към тях. Самото оттегляне става при спазване на разпоредбите на Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления по интервенции за подпомагане на площ и за животни.