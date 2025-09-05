Въглеродно земеделие
Комитетът по наблюдение одобри допълнителни 40,8 млн. евро за ключови интервенции от Стратегическия план

Мариана Климентиева
Целта е да се осигури по-широк достъп до финансиране и да се постигне по-висока ефективност на мерките

Комитетът по наблюдение одобри четвърто изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027, по време на седмото си заседание. Предстои направените промени да бъдат изпратени за одобрение и от службите на Европейската комисия.

Средствата ще бъдат насочени към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ), Изпълнителна агенция за борба с градушките, „Напоителни системи" ЕАД и признати групи и организации на производители.

„Динамичният характер на предизвикателствата, пред които е изправен земеделският сектор, налага гъвкав подход и готовност за корекции в посока на по-ефективното постигане на заложените цели“, каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева. Тя подчерта, че изменението е резултат от задълбочен анализ на постигнатите резултати, както и на новите възможности, които се откриват пред бранша. „С промените гарантираме, че стратегическите ни цели остават актуални и постижими“, добави още д-р Василева.

Сред основните промени в плана е предвиждането на допълнителни 40,8 млн. евро за ключови интервенции от Стратегическия план. Целта е да се осигури по-широк достъп до финансиране и да се постигне по-висока ефективност на мерките.

Средствата ще бъдат насочени към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ), Изпълнителна агенция за борба с градушките, „Напоителни системи“ ЕАД и признати групи и организации на производители.

В интервенциите, свързани с производство и преработка, се създават възможности за определяне на делегирани бюджети при стартиране на приемите по тях.

Друга промяна е свързана с актуализиране и прецизиране на текстовете на интервенциите. Изменението е по отношение на финансовите условия и допустимите дейности.

По интервенцията за управление на риска се прецизират рисковете в съответствие с представената и одобрена концепция за създаване на Взаимоспомагателен фонд.

В рамките на директните плащания е увеличен бюджетът по интервенцията за производство на семена от картофи. Той нараства за сметка на средствата по интервенцията за картофи за нишесте, която няма да се прилага до края на периода, поради липса на интерес.

За кампания 2026 подпомагането за оранжерийно производство ще продължи по досегашния модел, без разделение между отопляеми и неотопляеми оранжерии, тъй като системата за цифрови географски данни все още е в процес на изграждане.

Предвижда се от 2026 г. отпадане на екосхемата за биологично земеделие при животните, като средствата ще бъдат пренасочени към интервенции за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи и към екосхемата за трайни насаждения.

По предложение на четири браншови организации от сектор „Животновъдство“ отпада модулната ставка по интервенцията „Обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми.

В рамките на интервенциите в сектора на пчеларството се включват възможности за авансово плащане на финансовата помощ и удължаване на срока за изпълнение на изследователски проекти, с цел по-добро планиране и изпълнение. Предвижда се и включване на активи с цел предотвратяване на щети, причинени от неблагоприятни климатични явления.

По време на заседанието ДФЗ представи напредъка в областта на директните плащания и секторните интервенции по Стратегическия план. За Кампания 2024 извършените директни плащания са в размер на близо 2 млрд. лева.

Одобрен и актуализиран бе графикът за приеми по Втори стълб на ОСП за 2025 г. и 2026 г.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

