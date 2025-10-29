Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

КЕВР: „Булгаргаз” е осигурил необходимите количества и засега не се очаква рязка ценова промяна през есенно-зимния сезон

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
Председателят на КЕВР Пламен Младеновски изтъкна, че през следващите месеци цената на природния газ до голяма степен няма да бъде обвързана с пазара и може да остане близо до сегашните нива

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по внесеното на 13.10.2025 г. заявление на “Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец ноември, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски изтъкна, че през следващите месеци цената на природния газ до голяма степен няма да бъде обвързана с пазара и може да остане близо до сегашните нива

В заявлението на „Булгаргаз" ЕАД са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на Комисията. В заседанието участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цена на природния газ през м. ноември в размер на 65,82лв./MWh или 33,65 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). От „Булгаргаз“ отбелязват, че с настъпването на есенно-зимния сезон заявките на клиентите традиционно се увеличават значително. За м. ноември заявените количества са с 900 000 MWh повече спрямо м.октомври, което намалява относителния дял в ценовия микс на изгодните доставки по договора с Азербайджан.

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на “Булгаргаз” ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ.

От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс за м. ноември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват над една трета от потреблението за месеца и имат ключова роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.  В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. ноември – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранните договори с индустриални клиенти.

Няма промяна в заявките, подадени от клиентите на Булгаргаз за м. ноември. На терминала в Александруполис вече се разтоварват предвидените количества природен газ, които покриват част от потреблението за месеца, заяви на откритото заседание ръководителят на „Булгаргаз“. Според него с четирите танкера през Александрополис “Булгаргаз” е осигурил нужните количества природен газ за зимния сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона, е вероятно цената да остане около нивата за м. ноември.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски изтъкна, че през следващите месеци цената на природния газ до голяма степен няма да бъде обвързана с пазара и може да остане близо до сегашните нива, тъй като доставките за зимния сезон са вече договорени. Според него ценови ръст може да настъпи при рязко увеличаване на търсенето в региона – в Украйна и Молдова, което да доведе до по-значителен ръст на заявките към „Булгаргаз“.

На 30.10.2025 г. общественият доставчик ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ. Същият ден регулаторът ще приеме окончателното си решение.

 

Автор: Мариана Климентиева
