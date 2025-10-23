“Къщата с нара”: Перлата на Пловдив, която превръща елегантността в уют като у дома

Една смела инвестиция по време на COVID-19 пандемията превърна вековната сграда на Сахат тепе в артистичен бутиков оазис с послание за доброта

На емблематичното Сахат тепе, един от седемте хълма на Пловдив, се издига къща с история от 1926 г., известна като Къщата с нара. В продължение на две десетилетия тя е била обект на съдебни спорове и разруха, нежелана от никого. Нейният нов живот и превръщането ѝ в луксозен бутиков комплекс започва благодарение на Димана Вълканова. Противно на всички съвети и въпреки старта на пандемията COVID-19, Димана се впуска в мащабна реновация, водейки се от мотото: „Елегантно, но уютно като у дома!“

Прераждане на върха на града

Всяка голяма туристическа дестинация има своите скрити бижута, а Пловдив вече може да се похвали с едно такова, разказващо история за визия, риск и силна вяра. Къщата с нара на Сахат тепе е не просто място за отсядане, а сбъдната мечта, посята от Димана Вълканова.

Димана, чието име нашумява в съвсем друга сфера, споделя как е започнала промяната: „Казвам се Димана Вълканова. Бях 25 години в бизнеса със земеделски машини. След като родих по-малката ми дъщеря 2019г. се получи някакво прераждане в мен. Вътрешно имах усещането, че трябва да си сменя моето амплоа,“ сподели за Agrozona.bg бизнесдамата.

В търсене на ново амплоа и инвестиции в Пловдив, тя попада на къща, построена през 1926 г. в ансамбъла паметници на културата. Въпреки впечатляващата си локация в центъра на града, къщата е била в окаяно състояние. „Къщата беше с 20-годишна история със съдилища. В общи линии никой не я искаше тази къща. Аз в момента, в който я видях, си казах: Това е моето.“

Инвестиция по време на несигурност

Пътят към осъществяването на тази мечта обаче е осеян с препятствия. Димана среща трудности с финансирането, тъй като банките не са били склонни да подкрепят такава мащабна и рискова инвестиция във вековна сграда. „Отне ми много време да намеря финансиране, но си бях казала, Ако това е моето, то ще бъде моето.“

След като една от банките я подкрепя, Димана сключва окончателния договор на дата, която никой няма да забрави: 13 март 2020 г. – денят, в който пътищата в България бяха затворени за първи път заради COVID-19.

„Тогава имах различни консултанти. Едни ме съветваха да се откажа и да загубя парите, които съм дала като капаро. Тогава наистина ситуацията беше много неясна какво ще се случи със света,“ разказва Димана и добавя: „Аз съм известна с това, че съм смел и рисков човек. Слава Богу и че Господ беше с мен и не се отказах. Тогава си казах: Ако свършва светът, ще свърши с един голям заем. Това не би трябвало да ме спре. Ако пък не свърши, аз ще спечеля много.“

От руини до лукс

След покупката започва мащабен ремонт, който включва не само пълна реновация на съществуващата сграда, но и добавяне на още един етаж. „Ремонтът отне доста време. Изцяло я реновирахме. Буквално от нищо, направих нещо,“ споделя Димана.

Днес Къщата с нара е бутиков комплекс с 5 елегантно обзаведени апартамента, всеки със собствен стил. Комплексът предлага възможност за зала за конференции, а гостите могат да се възползват от богатата лична библиотека на Димана.

Вдъхновението за името и философията на мястото идва от световната литература. „Любимият ми писател на Оскар Уайлд има една вълшебна колекция от приказки, озаглавена Къщата с наровете. Приказките му са пропити с много доброта и човечност. Оттам дойде и идеята за мотото логото на къщата. Смятам, че това послание трябва да бъде и посланието на къщата с нара.“

Къщата разполага още с гараж и голяма градина – истинско предимство в сърцето на Пловдив, където летните вечери са „наистина прекрасни за чаша вино“. За допълнителен уют, сутрин гостите се наслаждават на свежи закуски като кроасани, мъфини и кишове от пекарната „Бейкъри арт“.

Къщата с нара е живо доказателство, че с визия, смелост и позитивно мислене, дори най-забравените кътове могат да бъдат превърнати в места, които излъчват елегантност и уют.