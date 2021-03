Избраха най-добрите български вина

За 10-а поредна година DiVino отличи 50-те най-добри български вина. Трите най-добри родни вина са: Red Church Estate Selection Individuelle 2018, следвано от Midalidare Estate Grand Vintage Malbec 2018 и Edoardo Miroglio Brut Blanc de Blancs Metodo Classico 2015. Класацията е резултат от целогодишната работа на дегустационния екип на DiVino и е влиятелен ориентир във все по-богатия и разнообразен свят на качественото българско вино.

Организаторите коментират, че класацията затвърждава тенденциите от последните 3-4 години, а именно, че белите български вина стават все по-добри, както и розетата. И все повече от тях са достатъчно високо оценени, за да попаднат в селекцията. За пръв път нечервените вина в TOP 50 са цели 18! От тях 12 са бели, едно е пенливо, а 5 са розе. За сравнение в 50-ицата за 2017 и 2018 присъстват по 12-13 нечервени вина, а за 2019 те са 15.

DiVino TOP 50 отразява нашата селекция от дегустираните през цялата изминала година вина, които най-много са ни впечатлили. Това не винаги са вината, получили най-високи точки, макар и едното често да е отражение на другото. В класацията Top 50 влизат само вина, от които са произведени над 2000 бутилки (1500 литра). Това условие важи и за победителите от отделните категории (моля вижте категориите по-долу), както и в категорията Best Buy.

В групата на лимитираните серии с първо място е отличено виното Zagreus Miniпum Mavrud 2019, следвано от Borovitza Ogy`s Legacy White 2017 и Katarzyna Reserve 2016.

За най-добро българско червено вино е отличено Red Church Estate Selection Individuelle 2018, най-доброто бяло родно вино е Eager Top Blend White 2018, а отличеното розе е Logodaj Nobile Rose Broad Leaved Melnik Vine 2019. Най-добро българско десертно вино е Tsarev Brod Ice Riesling 2018, най-доброто българско пенливо вино е Edoardo Miroglio Brut Blanc de Blancs Metodo Classico 2015, а от местните сортове са отличени Rossidi Nikolaevo Old Vines Nikolaevo Mavrud 2018 в червените вина и Staro Oryahovo White Story Vrachanski Misket 2019 сред белите. Награда на Българската винена академия за натурално вино отнася Zagreus Miniпum Mavrud 2019.

В класацията Best Buy за 2020 са включени Bononia Estate Gomotartzi Gamza 2019, Damyanov VNYRD Special Family Cuvee 2016, Logodaj Nobile Rose Broad Leaved Melnik Vine 2019, Maryan Kera Tamara Chardonnay 2017, Villa Melnik Aplauz Cabernet Sauvignon 2017, Melvino The Butterfly Effect Melnik 55 2019 2019, Domain Menada Tcherga 10* Red 2016, Orbelia Via Aristotelis White Blend 2019, Rumelia Merul Reserve Mavrud 2017, Yamantiev`s Ivailovgrad Reserve 2017.

