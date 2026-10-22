ИАППД отбеляза 70 години с фокус върху бъдещето на корабоплаването по Дунав

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) отбеляза своята 70-годишнина с международна конференция на тема „Предизвикателства и перспективи пред развитието на корабоплаването по река Дунав“, проведена на 21 октомври в Русе.

Сред официалните гости бяха Анна Михнева-Натова – заместник-министър на транспорта и съобщенията, Христо Полендаков – председател на Дунавската комисия и заместник-министър на външните работи, Маргарида Маркеш – европейски координатор на транспортния коридор „Рейн – Дунав“, Манфред Зайц – генерален директор на Дунавската комисия, Валери Йорданов – заместник областен управител на гр. Русе и Пенчо Милков – кмет на гр. Русе. Модератор на конференцията беше Борил Иванов, мениджър на „Донау Транзит“ ООД.

Начало на честванията постави церемонията по валидиране на специална пощенска марка, посветена на 70-годишнината на ИАППД. В нея участваха заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Михнева-Натова, членът на Борда на директорите на „Български пощи“ ЕАД Цветомир Досков и изпълнителният директор на ИАППД Ивелин Занев. „Пощенската марка не е просто таксов знак, а своеобразен летопис на времето – отражение на историята и държавността“, подчерта заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Михнева-Натова.

В своето приветствие изпълнителният директор на ИАППД сподели, че „Днес, когато корабоплаването по Дунав е изправено пред нови предизвикателства, нашата задача е да съхраним натрупания опит и същевременно да продължим да внедряваме иновации, да развиваме информационните системи и да укрепваме сътрудничеството с останалите дунавски администрации и европейските ни партньори.“

“Дунав трябва да бъде разглеждан не просто като транспортен коридор, а като стратегически капитал за България и възможност за утвърждаване на позициите ни в европейската транспортна и икономическа мрежа.“ – сподели в речта си заместник областният управител на Област Русе.

Централно място в програмата зае панелната дискусия „Актуални предизвикателства и стратегически приоритети пред корабоплаването по Дунав“. Участниците обсъдиха необходимостта от надеждна и целогодишно достъпна корабоплавателна инфраструктура, въздействието на климатичните промени върху условията за корабоплаване и значението на устойчивите инвестиции в поддържането и модернизирането на водния път.

Събитието се проведе в рамките на Българското председателство на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион през 2026 г. и събра представители на държавни институции, дунавски речни администрации, бизнеса и експертната общност.

Със 70-годишната си история ИАППД продължава да развива своята експертиза и технически капацитет в подкрепа на безопасното корабоплаване, подобряването на транспортната свързаност по река Дунав и устойчивото развитие на Дунавския регион.