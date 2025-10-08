Горски служители от Преслав събраха над 5 тона с отпадъци

Сортирани са стъкло, пластмаса и метал, а останалите отпадъци са извозени до депо

Над 5 тона с отпадъци събраха през почивните дни служителите на ДГС-Преслав. Акцията е след постъпил сигнал за изхвърлени непотребни вещи на територията на Кирковска кория и в местността „Студените кладенци“. Заместник директорът на стопанството инж. Рина Димитрова обясни, че горските всеки ден събират битови и строителни отпадъци, каквото е и изискването на сертификацията, но в случая са се натъкнали на огромно количество стара покъщнина – легла, шкафове, матраци, дрехи и керамични изделия, като явно и двете места са използвани след ремонт на къщи в околността.

Още преди началото на акцията от териториалното поделение са закупили 60 чувала и са сортирали разделно всички непотребни предмети, като стъклото, пластмасата, метала и хартията са предадени за рециклиране. Останалите битови и строителни отпадъци са извозени до общинското сметище.

В акцията през почивните дни са участвали 23 горски от ДГС-Преслав, а непотребните вещи са извозени с техника на стопанството. Ръководството на териториалното поделение приканва хората да пазят чистота и да не допускат нови сметища на територията на община Преслав, а гражданите които станат свидетели на изхвърляне на отпадъци в държавните горски територии да подадат сигнал на телефон 112.