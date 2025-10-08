Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Горски служители от Преслав събраха над 5 тона с отпадъци

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Сортирани са стъкло, пластмаса и метал, а останалите отпадъци са извозени до депо

Над 5 тона с отпадъци събраха през почивните дни служителите на ДГС-Преслав. Акцията е след постъпил сигнал за изхвърлени непотребни вещи на територията на Кирковска кория и в местността „Студените кладенци“. Заместник директорът на стопанството инж. Рина Димитрова обясни, че горските всеки ден събират битови и строителни отпадъци, каквото е и изискването на сертификацията, но в случая са се натъкнали на огромно количество стара покъщнина – легла, шкафове, матраци, дрехи и керамични изделия, като явно и двете места са използвани след ремонт на къщи в околността.

Още преди началото на акцията от териториалното поделение са закупили 60 чувала и са сортирали разделно всички непотребни предмети, като стъклото, пластмасата, метала и хартията са предадени за рециклиране. Останалите битови и строителни отпадъци са извозени до общинското сметище.

В акцията през почивните дни са участвали 23 горски от ДГС-Преслав, а непотребните вещи са извозени с техника на стопанството. Ръководството на териториалното поделение приканва хората да пазят чистота и да не допускат нови сметища на територията на община Преслав, а гражданите които станат свидетели на изхвърляне на отпадъци в държавните горски територии да подадат сигнал на телефон 112.

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Горските написаха 660 акта за нарушения в горите през септември
13 акта за бране на липов цвят са съставили горските в София
222 хил. проверки са направили горските от началото на годината
Над 230 проверки за седмица в софийските гори- има санкционирани
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Горски служители от Преслав събраха над 5 тона с отпадъци
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
Евродепутатите подкрепят промени за укрепване на позицията на земеделските стопани във веригата...
АктуалноАкценти
Правителството осигури по 3000 лв. допълнителна помощ на семействата, пострадали от наводненията
АктуалноАкценти
Здравното министерство: Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони
Финансиране в земеделието
Министър Тахов: Подпомагаме сектор „Плодове и зеленчуци“ със 7,4 млн. евро от...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама