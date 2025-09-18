Фермери против масовата ваксинация при ДПЖ: Това ще доведе до абсолютен срив и крах в цялата агрохранителна верига

Въглеродно земеделие
Тук говорим за масови фалити на ферми, обясниха представители на бранша по време на пресконференция

„Днес тук сме заедно, за да покажем, че сме в един бранш, в една лодка, която някой иска да потопи. Аз се намирам в регион, който е изключително засегнат от заболяването шарка по дребните преживни животни. Моето стопанство се намира в Драгово, област Пловдив. Там имаме най-висока степен на разпространение. Тук сме, за да изкажем гласа на истинския фермер.“

С тези думи Александър Алексиев, управител на Български фермерски кооператив,  откри пресконференция в БТА на тема „За“ и „против“ прилагането на ваксинация, с оглед създалата се епизоотична обстановка, причинена от заболявания при ДПЖ /дребните преживни животни/ (овце и кози)“. В събитието участваха Владислав Михайлов, председател на УС на Националната асоциация на млекопреработвателите, както и представители на животновъдния сектор.

Алексиев показа декларация, която е подписана от над 100 хил. души, които са против прилагането на ваксинацията. Декларация е била изпратена до различни институции, но към момента официален отговор не е получен. Алексиев дори символично скъса лист с декларацията и посочи, че явно това е мнението за съдбата наживотновъдния сектор.

“Много е важно да ви кажем защо сме против ваксината. В Европа тази ваксина не се използва повече от 23 г. Вярно е, че през тези 23 години не е имало много огнища на шарка. Но случаите с Гърция, Румъния и Испания те са ясни. Това са държави, които имат проблем с шарката и те отказват да приложат ваксината, защото са наясно с последиците”, обясни Алексиев.

„Последиците са както от ветеринарномедицинска гледна точка, така и икономически, социални и регионални. След една ваксинация ще бъде наложено ограничение на българския производител. Ще бъдат наложени ограничения за реализацията на млякото, на месото, на животните. Мой колега ми сподели, че ако животните бъдат ваксинирани, след това месото им ще бъде продавано само в България и маркирано с друг печат. Оттук и логичният въпрос дали някой би си купил месо, което е от ваксинирано животно? Ако продуктите не са компрометирани и няма проблем с месото от ваксинирани животни, защо тогава ще ни налагат ограничение? Защо трети страни и Европа отказва да консумира такова месо или мляко от ваксинирани животни, ако всичко е наред,“ коментира Алексиев.

“Хората не осъзнават, че това ще доведе до абсолютен срив и крах в цялата агрохранителна верига. Тук говорим за масови фалити на ферми. Ние сме тук, защото въпросът е на оцеляване. Ние сме тук, защото този акт би ни унищожил”, посочи Алексиев.

„Надяваме се на по-добра чуваемост от институциите. Не разчитайте само на едно мнение”, призоваха участниците в пресконференцията.

