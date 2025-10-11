Евростат: Ръстът на цените на жилищата в България през второто тримесечие се ускорява

Единствената страна в ЕС, в която се отчита спад на цените на годишна база, е Финландия – с 1,3%

България заема второ място сред страните от Европейския съюз по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. Това сочат публикуваните данни на Евростат, цитирани от БТА. Цените на жилищата у нас са се повишили с 15,5% спрямо същото тримесечие на предходната година, като пред България е единствено Португалия с ръст от 17,2%, а на трето място е Унгария (15,1%). Единствената страна в ЕС, в която се отчита спад на цените на годишна база, е Финландия – с 1,3%.

В първото тримесечие на 2025 г. България беше на трето място с ръст от 15,1%, а през последното тримесечие на 2024 г. страната отбеляза най-висок годишен ръст в ЕС с темп от 18,3%.

Средно за еврозоната цените на жилищата са се увеличили с 5,1% на годишна база, а за целия ЕС – с 5,4%. На тримесечна база (в сравнение с първото тримесечие на 2025 г.), цените са се повишили с 1,7% в еврозоната и с 1,6% в ЕС.

На тримесечна база понижение е отчетено във Франция (-0.2%) и Белгия (-0.1%), докато най-големи увеличения спрямо първото тримесечие са регистрирани в Португалия (4,7%), Люксембург (4,5%) и Хърватия (4,4%). Поскъпването на жилищата у нас на тази база е 3,8%, което отрежда на страната ни пето място сред страните от ЕС.

Данните на Евростат показват, че наред с поскъпването на жилищата, нарастват и наемите, макар и с по-бавен темп. През второто тримесечие на 2025 г. наемните цени в ЕС са се увеличили с 3,2 % на годишна база и с 0,7% спрямо предходното тримесечие. За сравнение, жилищните цени са се повишили съответно с 5,4 % и 1,6%.

От 2010 г. до второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 60,5%, докато наемите – с 28,8%. Докато наемите нарастват относително равномерно, цените на жилищата се колебаят по-силно – особено след 2015 г., когато започва значително поскъпване до края на 2022 г., последвано от кратко задържане на нивата и ново нарастване, продължаващо вече шесто поредно тримесечие.

Спрямо 2010 г., България е сред страните с най-голямо увеличение на цените на жилищата – с 133%. Те са се удвоили или повече в 10 държави от ЕС, а най-голямо е нарастването в Унгария (277%) и Естония (250%). Изключение от общата тенденция е Италия, където цените на жилищата са намалели с 1% спрямо 2010 г., и Гърция – единствената държава, в която е отчетен спад на наемите (-9%).