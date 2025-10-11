Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Евростат: Ръстът на цените на жилищата в България през второто тримесечие се ускорява

АктуалноАкцентиБорси и цени
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Единствената страна в ЕС, в която се отчита спад на цените на годишна база, е Финландия – с 1,3%

България заема второ място сред страните от Европейския съюз по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. Това сочат публикуваните данни на Евростат, цитирани от БТА. Цените на жилищата у нас са се повишили с 15,5% спрямо същото тримесечие на предходната година, като пред България е единствено Португалия с ръст от 17,2%, а на трето място е Унгария (15,1%).  Единствената страна в ЕС, в която се отчита спад на цените на годишна база, е Финландия – с 1,3%.

АКЦЕНТИ
Единствената страна в ЕС, в която се отчита спад на цените на годишна база, е Финландия – с 1,3%Средно за еврозоната цените на жилищата са се увеличили с 5,1% на годишна база, а за целия ЕС – с 5,4%. На тримесечна база (в сравнение с първото тримесечие на 2025 г.), цените са се повишили с 1,7% в еврозоната и с 1,6% в ЕС.

В първото тримесечие на 2025 г. България беше на трето място с ръст от 15,1%, а през последното тримесечие на 2024 г. страната отбеляза най-висок годишен ръст в ЕС с темп от 18,3%.

Средно за еврозоната цените на жилищата са се увеличили с 5,1% на годишна база, а за целия ЕС – с 5,4%. На тримесечна база (в сравнение с първото тримесечие на 2025 г.), цените са се повишили с 1,7% в еврозоната и с 1,6% в ЕС.

На тримесечна база понижение е отчетено във Франция (-0.2%) и Белгия (-0.1%), докато най-големи увеличения спрямо първото тримесечие са регистрирани в Португалия (4,7%), Люксембург (4,5%) и Хърватия (4,4%). Поскъпването на жилищата у нас на тази база е 3,8%, което отрежда на страната ни пето място сред страните от ЕС.

Данните на Евростат показват, че наред с поскъпването на жилищата, нарастват и наемите, макар и с по-бавен темп. През второто тримесечие на 2025 г. наемните цени в ЕС са се увеличили с 3,2 % на годишна база и с 0,7% спрямо предходното тримесечие. За сравнение, жилищните цени са се повишили съответно с 5,4 % и 1,6%.

От 2010 г. до второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 60,5%, докато наемите – с 28,8%. Докато наемите нарастват относително равномерно, цените на жилищата се колебаят по-силно – особено след 2015 г., когато започва значително поскъпване до края на 2022 г., последвано от кратко задържане на нивата и ново нарастване, продължаващо вече шесто поредно тримесечие.

Спрямо 2010 г., България е сред страните с най-голямо увеличение на цените на жилищата – с 133%. Те са се удвоили или повече в 10 държави от ЕС, а най-голямо е нарастването в Унгария (277%) и Естония (250%). Изключение от общата тенденция е Италия, където цените на жилищата са намалели с 1% спрямо 2010 г., и Гърция – единствената държава, в която е отчетен спад на наемите (-9%).

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
КЗП стартира портала „Колко струва” за цени на стоки от голямата потребителска кошница
Мария Филипова, КЗП: Продажните цени на стоките не са търговска тайна
Петър Мишев и Димитър Зоров: Надценката при млечните продукти е между 50% и 100%
Мария Филипова, КЗП: Търговците масово не спазват правилата при обявяване на цените в левове и евро
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБорси и цени
Евростат: Ръстът на цените на жилищата в България през второто тримесечие се...
АктуалноАкцентиОтглеждане на кайсии
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделските стопани в България
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Още 6 организации се включват в подкрепата за министър Тахов
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Българските фермери излязоха на мирен протест „В защита и подкрепа на българското...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Тахов: По Стратегическия план сме предвидили над 100 млн. евро за...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама