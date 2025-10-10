Въглеродно земеделие
Еврокомисарят Хансен: Ваксинацията по преживните животни е крайна стъпка, защото тя може да окаже негативен ефект върху износа на месо

Мариана Климентиева
Средствата за ОСП са лимитирани, но ние трябва да направим най-доброто планиране, заяви у нас европейският комисар на земеделието и храните Кристоф Хансен

“Ваксинацията по преживните животни е крайна стъпка, защото тя може да окаже негативен ефект върху износа на месо.” Това каза пред журналисти европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен. Той присъства на откриването на реконструирания магистрален напоителен канал М-1, част от напоителна система “Тракиец” край хасковското село Конуш, съобщи БТА.

В България контролът, свързан с изолацията на болните животни, там, където се е появила болестта, показва, че всичко се държи под контрол, посочи Хансен и добави, че това е показало, че ваксинацията е крайна стъпка. На ниво Европейска комисия се прилага принципът на регионализация – само където има абсолютна необходимост да се прави ваксинация на животните, за да може от другите да има износ, обясни европейският комисар.

На въпрос за шарката по преживните животни Хансен отговори, че ЕК е в постоянен контакт с българската администрация и ветеринарните органи, за да получава достоверна информация, на чиято базае да се вземат решения.

Попитан как са определени средствата за България в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) европейският комисар по земеделието посочи, че всичко, което е можело да играе ролята на фактор, е взето предвид. “Средствата са лимитирани, но ние трябва да направим най-доброто планиране. Разбира се, искаме да направим така, че да има постоянен приток на средства до крайните получатели,” добави той.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

