ЕС отбелязва 50% ръст в цените на едро на доматите на годишна база

Цените на едро на доматите в ЕС през месец юли са с 50% по- високи на годишна база и достигат 0,98 евро/кг, което отразява лошото време и наводненията в много части на Европа, които засегнаха производството, се казва в доклада на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) за месец август.

Неблагоприятните условия ще се отразят и на цените поне в следващите 2-3 месеца, които се очаква да бъдат с до 20% над средномесечните за последните 5 години. Цените на едро за м. август по данни на ЕК се покачват до 1,02 евро/кг, което е с 34% над 5 годишните средни. Ръстът на цените ще зависи от вносното предлагане, най- вече от Мароко и Турция, които са сериозен фактор на европейския пазар.

Цените на пипера и краставиците също претърпяват промени

Цените на сладкия пипер в последните седмици се задържат след спада от началото на м.юли. Червеният пипер в Испания се предлага на едро между 0,95-1,05 евро/кг, което е с 5% над тези година по-рано. Много от производителите на домати в Испания започват да се преориентират към това производство, заради по- стабилните и добри цени. Цените на едро на пипер в Турция са около 0,35 US$/кг, което е спад за месец с 35%.

Цените на едро на краставици в Турция през м.август остават без промяна, на нива около 0,25US$/кг, докато на европейския пазар се отчита увеличение заради провалено производство, което се чувства и на българския пазар

Световният износ през 2020 г. по данни на ITC ще нарасне на годишна база до около 2,9 млн.т при стойност 2,8 млрд. US$. Световният износ на домати също намалява до 7,8 млн.т, като стойността му възлиза на 9,9 млрд US$. Износът на пипер се оценява на около 3,9 млн.т., а в стойност формира 6,1 млрд. US$.

За повече полезна информация, харесайте страницата ни във Фейсбук