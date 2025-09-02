Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

ЕК одобри Третото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Сред основните изменения в плана е създаването на нова агроекологична интервенция, която е под формата на многогодишен ангажимент и е насочена към използване на екологосъобразни земеделски практики

Службите на Европейската комисия одобриха официално Третото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Промените бяха направени с цел подобряване ефективността на финансирането, намаляване на административната тежест за бенефициентите и насърчаване на устойчивото развитие на земеделието и селските райони в България.

АКЦЕНТИ
Сред основните изменения в плана е създаването на нова агроекологична интервенция, която е под формата на многогодишен ангажимент и е насочена към използване на екологосъобразни земеделски практикиЗа младите и нови земеделски стопани е въведен гратисен период за придобиване на професионални компетентности, както и възможност за назначаване на втори ръководител, ако кандидатът е жена и ползва отпуск по майчинство.

Припомняме, че сред основните изменения в плана е създаването на нова агроекологична интервенция, която е под формата на многогодишен ангажимент и е насочена към използване на екологосъобразни земеделски практики. Финансирането й ще се осъществи чрез прехвърляне на 65 млн. евро от бюджета на интервенцията, насърчаваща практиките на интегрирано производство.

В интервенция „Биологично растениевъдство“ се повишава процентът на средното ниво на подпомагане за всички групи култури. В резултат на предложения от заинтересовани страни в интервенцията „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаб инфраструктура в селските райони“ се увеличава максимално допустимата стойност на проекти за обществени площи от 100 000 на 500 000 евро. По този начин се осигурява по-ефективно финансиране на дейностите за подобряване условията на живот в селските райони.

За младите и нови земеделски стопани е въведен гратисен период за придобиване на професионални компетентности, както и възможност за назначаване на втори ръководител, ако кандидатът е жена и ползва отпуск по майчинство.

В интервенцията „Инструменти за управление на риска“ интензитетът на подпомагане се увеличава до 70% за всички култури, за да бъде в съответствие с досега прилаганата държавна помощ за застраховане в земеделието.
По интервенцията „Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ“ се разширява допустимостта на партньори, включвайки висши училища по икономика. С одобрението се приема и прехвърлянето на част от неизползваните средства в рамките на секторните интервенции за пчеларство за 2025 г. 882 539 лв. ще бъдат разпределени към интервенции с повишено търсене, а остатъкът ще се използва за втори прием на заявления.

От 2026 г. се облекчават изискванията за практикуване на подвижно пчеларство, увеличава се финансовата подкрепа за инвестиции в материални активи и се въвеждат нови допустими разходи за модернизация на пчеларските стопанства.

Очаква се това да доведе до подобряване на условията в дейността на пчеларите, улесняване на достъпа им до финансиране и по-добра адаптация на сектора към климатичните и икономическите предизвикателства. Също така, се увеличава и подкрепата за консултантски услуги по проектите.
С Третото изменение на Стратегическия план се гарантира адаптиране към промените в европейското законодателство, постига се опростяване и по-голяма прецизност в условията по прилагането на интервенциите.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ЕК одобри странджанския билков чай като защитено наименование за произход
EK укрепва химическата промишленост в Европа
Зам.-министър Янчев: Проектът на ЕК за бюджета на Многогодишната финансова рамка е сериозен удар по ОСП
ЕК представи предложението си за бюджета на ЕС 2028–2034 г.
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
ЕК одобри Третото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и...
АктуалноАкцентиСвиневъдство
Работещи служители от 18 свинекомплекса от Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
МЗХ стартира трети прием за инвестиции в общинска инфраструктура
АктуалноАкцентиРегиони
Вицепремиерът Караджов: След една година застой строителството на жп линията между Костенец...
АктуалноАкцентиПолитика и факти
Министър Иванов: Нужна е максимална мобилизация от общините за изпълнението на проектите...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама