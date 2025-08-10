ЕК одобри странджанския билков чай като защитено наименование за произход

Чаят има характерен аромат, съчетаващ мента, липов цвят и нотки на сушени плодове, и има висока антиоксидантна активност

Европейската комисия одобри включването на нов продукт в регистъра на схемите за качество на селскостопанските продукти и храни: „Странджански билков чай“ от България като защитено наименование за произход (ЗНП).

Странджанският билков чай се отглежда в планината Странджа в Югоизточна България. Чаят има характерен аромат, съчетаващ мента, липов цвят и нотки на сушени плодове, и има висока антиоксидантна активност. Отглеждането е изцяло ръчно и следва традиционни практики, адаптирани към уникалните варовикови почви в региона, високите нива на слънцегреене и влажния морски бриз.

Това ново наименование се добавя към повече от 3 663 защитени наименования, които вече са включени в базата данни eAmbrosia.

Повече информация можете да намерите на страницата за политиката за качество.

Така уникалният за България чай става част от европейския регистър на защитените селскостопански продукти. Целта е да се защитят наименованията на определени продукти, за да се популяризират техните специфични характеристики, свързани с географския им произход и традиционните умения, използвани при тяхното производство. Благодарение на признаването на географски означения потребителите могат да имат доверие, че дадени продукти са качествени, а производителите – да реализират по-добре продукцията си.

Инициативата за регистрация беше подета от групата производители „ДАР-3 СС – ДЗЗД“, които внесоха заявление в Министерството на земеделието и храните през април 2021 г.

Това е второто Защитено наименование за произход от региона на Странджа, след „Странджански манов мед“. Регистрацията отваря нови възможности за местните производители, които отговарят на одобрената спецификация и ще бъдат контролирани от акредитирана сертифицираща организация.

Билковият чай се произвежда от листа и цветове на растение от рода Sideritis (семейство Lamiaceae). Култивирането следва да се извършва само върху площи с подходящи за целта изложения и тип на почвите (алкални почви, които може да са и около варовикови скали), максимално близки до флористичните характеристики в самородните находища на растение от рода Sideritis. Такива са в района на петте общини в Странджа: Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец и Царево. Продуктът се отличава с характерен леко сладникав вкус, деликатен ароматен букет и високо съдържание на антиоксиданти и фенолни съединения. Чаят се използва не само като напитка, но и като природно средство с доказани антибактериални и антивирусни свойства.

Регистрацията в европейските схеми за качество допринася за съхраняването на българското кулинарно и културно наследство, опазването на околната среда и биологичното разнообразие, устойчивото развитие на селските райони и повишаването на пазарна стойност и разпознаваемост на продукта чрез европейското лого.

С включването на „Странджански билков чай“ в регистъра, България вече има шест защитени храни в ЕС – три Защитени наименования за произход („Странджански манов мед“, „Българско кисело мляко“, „Българско бяло саламурено сирене“), две Защитени географски указания („Горнооряховски суджук“, „Българско розово масло“) и седем продукта с Характерен традиционен специалитет.