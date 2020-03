Джеръми Кларксън отваря фермерски магазин: „Имахме повече клиенти от Алди“

Джеръми Кларксън отвори вратите на своя новооткрит фермерски магазин, разположен на неговата 1000-акрова ферма в Оксфордшир. Кларксън, който в момента снима новия си телевизионен сериал „Купих фермата“, стартира магазина във фермата „Диди клек“ миналата неделя. Бившият водещ на Top Gear се пошегува, че магазинът ‘Squat Shop’ оставя „Веригата Aldi без работа“.

„Наистина върви добре. Имахме добър опит и повече клиенти от Алди „, споделя той пред агенция PA. „Това е краят на пазаруването в супермаркета! Селското стопанство е трудна работа, но е полезно, когато продавате картофи и друга продукция и върви като песен. Аз продавам само това, което е сезонно.“- споделя още Кларксън. „Тикви, лавандула и мед идват скоро- така че ще има доста неща за вършене.“

Магазинът, разположен в близост до Чипинг Нортън, продава мрежа с 2 кг картофи за 1,02 паунда, ябълков сок, произведен във фермата и бутилки с вода с надпис „it’s got no s**t in it“ ,в превод – „без добавени глупости“.

Повече от 100 клиенти се появиха за неговото „голямо откриване“, въпреки калните условия. Кларксън затвори магазина в неделя, защото „е ден за бебето Исус“, добавяйки с усмивка „а и защото отивам в Танзания“. Телевизионният водещ често изразява страстта си към земеделието. В интервю миналата година той каза, че преминаването от супер автомобили към постоянното темпо на трактор „го изпълва с радост“.

За повече полезна информация, харесайте страницата ни във Фейсбук