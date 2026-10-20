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„Дунавски овощари 2026“ събра близо 40 производители в Русе

АктуалноЗемеделиеОвощарство
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Авансови плащания за плодове и зеленчуци са приоритет за МЗХ

Близо 40 производители, преработватели и търговци се включиха в деветото издание на изложението „Дунавски овощари“ 2026 в Русе. По време на форума заместник-министрите на земеделието и храните Янислав Янчев и Красимир Чакъров обсъдиха с представители на бранша предстоящите плащания, мерките за подкрепа на стопаните и възможностите за развитие на сектора. В рамките на форума те се включиха в открита дискусия с бранша, посветена на предизвикателствата пред сектора, пазарната реализация на продукцията и предстоящия нов програмен период.

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Авансови плащания за плодове и зеленчуци са приоритет за МЗХПо време на срещата заместник-министър Янислав Янчев подчерта, че основен приоритет за Министерството през тази година е осигуряването на допълнителна ликвидност за стопаните чрез авансови плащания в сектор „Плодове и зеленчуци“.От своя страна заместник-министър Красимир Чакъров акцентира върху интервенциите ІІ.Г.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ и ІІ.Г.1.1 „Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

По време на срещата заместник-министър Янислав Янчев подчерта, че основен приоритет за Министерството през тази година е осигуряването на допълнителна ликвидност за стопаните чрез авансови плащания в сектор „Плодове и зеленчуци“.

Той припомни, че Държавен фонд „Земеделие“ публикува индикативния график за изплащане на средства по над 40 интервенции до края на годината, като в момента се обсъжда и конкретният бюджет за авансовото подпомагане. Янислав Янчев съобщи още, че е утвърден бюджетът за т.нар. „иранска помощ“, предназначена за компенсиране на повишените разходи за горива и торове. „Приемът по нея ще стартира в най-кратки срокове при максимално облекчени условия и с предварително подготвени заявления. Плащанията за горива ще се извършат приоритетно, а подкрепата за торове е планирана за месец декември.

От своя страна заместник-министър Красимир Чакъров акцентира върху интервенциите ІІ.Г.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ и ІІ.Г.1.1 „Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Той посочи, че в момента тече договаряне на проектните предложения по ІІ.Г.1, като предимство имат проектите с възможност за разплащане до края на годината. „Предстои сключване на договори и превеждане на първите частични и междинни плащания“, каза още заместник-министър Чакъров. Той информира и за обнародваните промени в Наредба № 4, с които се облекчава процедурата за междинните плащания. „Подготвя се и механизъм за кредитиране при окончателните плащания, който да позволи на бенефициентите да покриват текущите си разходи, след което да погасяват кредита с одобрената субсидия. В ход е и общественото обсъждане на Наредбата за кризисната интервенция, като приемът по нея се очаква през ноември, а плащанията до края на годината. Активна подкрепа е предвидена и за младите земеделски стопани в чувствителните сектори, като стремежът е първите плащания по втория прием също да приключат преди края на декември“, уточни заместник-министър Чакъров.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-кметът на Русе Енчо Енчев и заместник-изпълнителният директор на БАБХ Невена Петрова. В тазгодишното издание на изложението участват близо 40 производители, преработватели и търговци от цялата страна. Те представиха разнообразие от български плодове и зеленчуци, мед, ядки, тахани, натурални сокове, сушени плодове, конфитюри, сладка, печива и посадъчен материал, както и продукти, услуги и техника за земеделието.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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