Доц. Димова: 65 показателя гарантират качеството на питейната вода

Софиянци могат да бъдат спокойни – водата от чешмата е безопасна и чиста и отговаря на всички изисквания. Това заяви доц. Галина Димова от Катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия в ефира на БНТ. Тя подчерта, че тези два принципа – безопасност и чистота – са основните критерии, заложени в световната практика за питейна вода.

Каква е разликата между „чиста“ и „безопасна“ вода?Пречистване и тръбопроводиРазновидности на бутилираната вода

Каква е разликата между „чиста“ и „безопасна“ вода?

Доц. Димова обясни, че водата може да изглежда бистра, без вкус и мирис, но ако не знаем произхода ѝ, не можем да бъдем сигурни, че е безопасна. „Водата в една чаша може да е чиста: да няма вкус, да няма мирис, да е прозрачна и чиста, но ако не знаем какъв е водоизточникът, това съвсем не означава, че тя е безопасна.“, разясни тя. „Защото може да съдържа нитрати, арсен, хром. Те не приемат визията на водата, но са много опасни за здравето на хората“, допълни доц. Димова.

Тя обясни, че водата може да има леко ръждив цвят или специфичен мирис, но въпреки това да бъде напълно безопасна за пиене. Зад понятията „безопасна“ и „чиста“ вода стоят 65 показателя, които се следят от ВиК операторите и Регионалните здравни инспекции. Те включват бактериологични, физикохимични и радиологични показатели. Някои от тях са здравнозначими, тъй като продължителното им наличие може да увеличи риска от определени заболявания. Например, патогенните микроорганизми могат да предизвикат мигновена реакция като цистит или разстройство, докато тежки метали като олово и хром се натрупват в организма с времето.

Пречистване и тръбопроводи

За пречистването на водата в София отговарят две станции. „Специално за София имаме две пречиствателни станции за питейни води.“, каза доц. Димова. Технологията, която използват, премахва най-често срещаните замърсявания като мътност и цветност, а дезинфекцията се извършва с хлор или белина. Ако забележите лек ръждив оттенък или мирис на желязо във водата, това най-вероятно се дължи на старата тръбна мрежа в сградата, а не на самата вода. При старите поцинковани тръби, цинковото покритие се износва и желязото ръждясва лесно, особено в киселинна среда, за което показва pH на водата.

Разновидности на бутилираната вода

Минерална вода: Тя има специфичен минерален състав, който я прави уникална.

Трапезна вода: Може да бъде добита от водопроводната мрежа, но е преминала допълнителна обработка, например озониране.

Вода, пречистена с обратна осмоза: Обратната осмоза е един от най-усъвършенстваните методи за пречистване, който премахва йони от водата. Този процес създава вода, чийто състав е близък до този на дестилираната. Поради тази причина, след пречистването водата задължително се реминерализира.

Следващия път, когато напълните чаша вода, помнете, че нейната чистота и безопасност са резултат от строг контрол и сложни процеси.

