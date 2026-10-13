До 450 000 евро за зелени технологии за предприятия

Финансовата подкрепа дава възможност на предприятията да въведат зелени технологии и да преминат към кръгови модели на производство и потребление като по-ефективното управление на отпадъците, оптимизирането на използването на суровини и ограничаването на опаковките с цел предлагане на по-устойчиви продукти и услуги

Остава един месец до крайния срок за кандидатстване по процедура BG16RFPR001-2.003 „Въвеждане на зелени технологии в МСП“, чрез която предоставя бизнеса може да инвестира в по-устойчиво производство. Процедурата е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., като общият й бюджет е близо 83 млн. евро.

Финансовата подкрепа дава възможност на предприятията да въведат зелени технологии и да преминат към кръгови модели на производство и потребление като по-ефективното управление на отпадъците, оптимизирането на използването на суровини и ограничаването на опаковките с цел предлагане на по-устойчиви продукти и услуги и др.

Могат да кандидатстват търговци, регистрирани преди 31.12.2023 г., които са микро, малки или средни предприятия. Те трябва да имат минимални средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2023 – 2025 г., както следва: 200 000 лв. за микро-, 300 000 лв. за малки и 800 000 лв. за средни предприятия.

Минималната безвъзмездна помощ за проект е 77 000 евро, а максималната е до 300 000 евро за микро, до 350 000 евро за малките предприятия и до 450 000 евро за средните предприятия. Финансирането от процедурата за бизнеса в област Добрич покрива от 60% до 70%.

Може да се инвестира в машини, съоръжения и оборудване, както и в нематериални активи като софтуер, патенти, лицензии и промишлени дизайни, които са пряко свързани с въвеждането на кръгови модели.

Крайният срок за кандидатстване е 10 ноември 2026 г., 16:30 ч., чрез системата ИСУН 2020 с Квалифициран електронен подпис (КЕП) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Преди да подадат проектно предложение, кандидатите е добре да се запознаят с вече публикуваните въпроси и отговори в системата ИСУН 2020, които биха могли да им бъдат полезни.

В подкрепа на бизнеса, Областен информационен център – Добрич е изготвил кратка презентация, публикувана в YouTube канала на центъра: https://youtu.be/6-ZlclTK53k, където може да научите повече за условията за кандидатстване.

Екипът на информационния център е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, ст. 114), на тел. 058 602 758, електронна поща [email protected] и на страницата във Фейсбук https://www.facebook.com/oic.dobrch.