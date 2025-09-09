Въглеродно земеделие
До 19 септември се приемат заявления за втори транш за угояване на прасета

Мариана Климентиева
Помощта за хуманно отношение към свинете се отпуска в две направления

Свиневъдите могат да кандидатстват до 19 септември за подпомагане по втори транш за угояване на прасета по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ през 2025 г. Финансовата подкрепа се предоставя за угоени прасета, реализирани/продадени в периода 01.05.2025 г. до 31.08.2025 г., като изплащането на субсидиите е до един месец след крайната дата за подаване на заявленията. Съгласно указанията за прилагане на държавната помощ, плащането на субсидиите се извършва с коефициент на редукция от 0,6%.

Припомняме, че помощта за хуманно отношение към свинете се отпуска в две направления. Първото е насочено в подкрепа отглеждането на свине – майки. Кандидатстването по него е еднократно през годината, като приема се състоя в периода от 22 април до 5 май 2025 г.

Помощта по второто направление, за угояване на прасета, става на 3 транша. Подаването на заявления по първия транш се състоя в периода 12.05.2025 до 23.05.2025 г., а за третия транш ще бъде от 6 до 20 октомври 2025 г.
Припомняме още, че с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за тази година е утвърден бюджет в размер от 42 млн. лв.

До момента са изплатени общо над 17 млн. лв. (17 365 845 лв.) на 64 свиневъди. От преведената сума 5 млн. лв. (5 092 856 лв.) са за подпомагане на свине – майки. Останалите близо 12,3 млн. лв. (12 272 989 лв.) са преведени по първия транш за угояване на прасета.

Действащите указания за 2025 г. по схемата за хуманно отношение към свинете, утвърдени от Управителния съвет на Фонда, са публикувани на сайта на ДФЗ.

Автор: Мариана Климентиева
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
До 19 септември се приемат заявления за втори транш за угояване на...
