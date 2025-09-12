Данните за реалното производство на българско мляко са стряскащи

Министерството на земеделието обяви намерение да възстанови изискването за доказване на реализирана продукция при получаване на обвързаната подкрепа

На последното заседание на Комисията по земеделие се проведе ожесточен, но безсмислен спор относно премахването на т.нар. модулирана ставка. Дебатът беше излишен, тъй като Комисията по земеделие няма правомощията да променя решенията на Консултативния съвет по Стратегическия план, независимо от емоционалния тон на дискусията и неразбирането на някои депутати, съобщи сайтът https://zemedeleca.bg/.

В тази ситуация министър Георги Тахов представи позицията си ясно и аргументирано. Истинският тревожен сигнал обаче дойде от представените данни за състоянието на млечния сектор в България, а не от самия дебат.

Министерството на земеделието обяви намерение да възстанови изискването за доказване на реализирана продукция при получаване на обвързаната подкрепа. Според министър Тахов, именно отпадането на това изискване през 2022 г. е довело до драстичен срив в отчетеното производство.

В периода 2022–2024 г. производството на краве мляко е спаднало от 840 000 на 620 000 хил. литра, а данните от НАП показват, че значителна част от сектора работи в сивия и черен сектор. Точни проценти не бяха посочени, но министърът беше категоричен: ако не се плащат данъци, не може да се очаква публично подпомагане.

Данните, които не могат да бъдат игнорирани

За двете години, в които липсваше изискване за доказване на реализация, спадът в продукцията е системен:

– при овчето мляко – спад от 30% – при козето мляко – спад от 35% – при кравето мляко – спад от 20%

Това са реални обеми, които не влизат в статистиката, не преминават през преработка, не създават ДДС и не носят данъчна основа. В същото време обаче техните производители са допустими за субсидии.

Още по-стряскащо е, че SWOT анализа, направен от МЗХ през 2022 г. показва, че в България едва около 1000 ферми отговарят на санитарните изисквания да участват на пазара на мляко, но въпреки това много пъти повече продължават да заявяват и получават субсидии.

Какво предстои

Министър Тахов обяви, че в най-скоро време Министерството на земеделието ще представи икономически анализ, който ще включва:

– брой и размер на стопанствата, – количествата произведено мляко по категории и мащаб, – декларирани данъци, – получени субсидии.

Този анализ ще постави началото на много по-ясна картина за ефективността на публичната подкрепа в животновъдството. И ще даде възможност за обвързване на подпомагането не просто с броя животни, а с реална икономическа дейност.

Темата с модулираната ставка отклони вниманието, но истинският проблем е друг: как държавата да подкрепя производители, които работят на светло, в сектор, в който сивото е правило, а не изключение.

