Чисти води в ЕС: Парламентът затяга контрола върху замърсителите

Промените в законодателната рамка

През септември 2023 г. Парламентът прие позицията си относно защитата на подземните и повърхностните води от замърсяване. Законодателството изменя няколко директиви за качеството на водите, като целта е да се защитят здравето на хората и естествените екосистеми.

Без ограничения в списъка с контролирани вещества

Депутатите смятат, че списъкът с вещества, които могат да носят риск за човешкото здраве и природата, и съответно подлежат на контрол, не трябва да бъде ограничен до определен брой субстанции, както предлага Комисията. Той трябва да бъде обновяван редовно, за да отразява съвременното разбиране на науката за потенциални рискове и появата на нови химически вещества.

Депутатите искат някои вещества, сред които микрочастиците пластмаса, да бъдат добавени към списъка възможно най-скоро след установяване на подходящи методи за следене на тяхната концентрация във водите.

Предотвратяване на замърсяването на подземни води

За да бъдат по-добре защитени подземните води в ЕС, депутатите настояват максималните стойности за наличието на вредни вещества в тях да бъдат 10 пъти по-ниски от стойностите за повърхностните води.

Текстът, подготвен в Парламента, предлага включването на редица вещества в списъка на замърсяващите подземните води, сред които пер- и полифлуороалкилирани вещества, фармацевтични продукти, хербициди и пестициди.

Замърсителите трябва да плащат

Докладът на Парламента заявява, че производителите на продукти със замърсяващи вещества трябва да участват в покриването на разходите по наблюдение на веществата.