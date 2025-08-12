Чисти води в ЕС: Парламентът затяга контрола върху замърсителите

Европейският парламент предлага по-строги мерки за защита на повърхностните и подземните води, настоявайки за разширен списък с контролирани вещества и принципа „замърсителят плаща“.
Качеството на водата в Европа е от ключово значение както за хората, така и за екосистемите. Въпреки постигнатия напредък през последните десетилетия, замърсяването на водите остава сериозен проблем, като едва 42% от повърхностните и 77% от подземните води в ЕС са с добро химическо състояние. В отговор на това Европейският парламент предприема решителни стъпки, за да осигури по-чисти води чрез по-строг контрол върху потенциално вредните вещества.
Парламентът настоява за динамичен списък на замърсителите, който да се актуализира редовно според новите научни открития, включително добавянето на микропластмаси. Предлагат се и много по-ниски максимални стойности за вредни вещества в подземните води – до 10 пъти по-ниски от тези за повърхностните. Освен това, принципът “замърсителят плаща” ще бъде засилен, като производителите на замърсяващи продукти ще поемат част от разходите за мониторинг. Новите правила обхващат и по-строги изисквания за пречистване на градските отпадъчни води, което ще допринесе за намаляване на общото замърсяване и насърчаване на повторното използване на водата.
Данните на Европейската агенция за околна среда показват, че замърсяването на водите в ЕС е намаляло през последните три десетилетия. Напредъкът обаче се е забавил след 2016 г. Смята се, че само 42% от повърхностните води и 77% от подземните води имат добро химическо съдържание.
Като част от Европейския зелен пакт ЕС е формулирал планове за постигане на нулево замърсяване на водите, почвите и въздуха. През октомври 2022 г. Европейската комисия предложи изменения в списъка на контролираните замърсители на повърхностни и подземни води.
Промените целят да премахнат някои слабости в настоящата правна рамка относно замърсяващите вещества във водите и да позволят по-бързо адаптиране на законодателството към изменения в научните разбирания по темата.
Подземни и повърхностни води
- Подземните води са всякакви води, които текат под земната повърхност в пукнатини и кухи пространства в почвите, пясъците и скалите (тук се включват различни видове кладенци и изворите).
- Повърхностните води са води, които са на земната повърхност, и включват потоци, реки, езера, влажни зони и водонаходища.
Промените в законодателната рамка
През септември 2023 г. Парламентът прие позицията си относно защитата на подземните и повърхностните води от замърсяване. Законодателството изменя няколко директиви за качеството на водите, като целта е да се защитят здравето на хората и естествените екосистеми.
Без ограничения в списъка с контролирани вещества
Депутатите смятат, че списъкът с вещества, които могат да носят риск за човешкото здраве и природата, и съответно подлежат на контрол, не трябва да бъде ограничен до определен брой субстанции, както предлага Комисията. Той трябва да бъде обновяван редовно, за да отразява съвременното разбиране на науката за потенциални рискове и появата на нови химически вещества.
Депутатите искат някои вещества, сред които микрочастиците пластмаса, да бъдат добавени към списъка възможно най-скоро след установяване на подходящи методи за следене на тяхната концентрация във водите.
Предотвратяване на замърсяването на подземни води
За да бъдат по-добре защитени подземните води в ЕС, депутатите настояват максималните стойности за наличието на вредни вещества в тях да бъдат 10 пъти по-ниски от стойностите за повърхностните води.
Текстът, подготвен в Парламента, предлага включването на редица вещества в списъка на замърсяващите подземните води, сред които пер- и полифлуороалкилирани вещества, фармацевтични продукти, хербициди и пестициди.
Замърсителите трябва да плащат
Докладът на Парламента заявява, че производителите на продукти със замърсяващи вещества трябва да участват в покриването на разходите по наблюдение на веществата.
Пречистване на градските отпадъчни води
Градските отпадъчни води могат да бъдат още един източник на замърсяване на водите. Европейският парламент одобри през април 2024 г. нови правила за пречистването и повторното използване на отпадните води, за да защити околната среда и човешкото здраве.
Правилата налагат изисквания за по-добро наблюдение на градските отпадъчни води за замърсители в тях – например, за химически вещества, които изчезват много бавно, като перфлуороалкилните и полифлуороалкилните вещества, микрочастиците пластмаса и опасни микроорганизми като бактерии и вируси.
Производителите на фармацевтични продукти и козметика ще бъдат задължени да финансират част от разходите за допълнителна обработка на водите.
За да се намали проблемът с недостига на води, страните в ЕС ще трябва да разработят планове за спестяване и повторно използване на водите.
Следващи стъпки
След като Съветът приеме позицията си по законодателните текстове относно защитата на подземни и повърхностни води, ще започнат преговори между страните членки и Парламента.