Черният хайвер – новото лице на българския износ

Един килограм български черен хайвер струва над 1650 евро

Страната ни е водещ европейски производител на черен хайвер и се конкурира успешно с традиционните лидери Франция и Италия. Всъщност Франция е и основен вносител и консуматор на деликатеса от България, наред със САЩ. Това каза в интервю за БТА Емил Арабаджиев, председател на Асоциацията на търговците на черен хайвер в България.

“Имаме пробив на испански и австралийски пазар, и преговорите за нови дестинации продължават. Япония също проявява голям интерес към българския продукт”, разясни Емил Арабаджиев.

По актуалната тема за търговските преговори на САЩ с Европа той коментира, че едва ли ще има предоговаряне на договорите, ако влязат в сила новите мита, обявени от президента Доналд Тръмп. Освен това смята, че по-висока цена няма да промени търсенето зад Океана, тъй като има недостиг на продукта и всеки търговец ще намери как да продължи да работи в предстоящия сезон, който за производството на черен хайвер започва от октомври. Надеждите са за положителен изход от преговорите Брюксел – Вашингтон, но диверсификацията към нови дестинации като Австралия, Канада, Испания носи спокойствие в бранша.

Началото на тази индустрия в България е отпреди тридесетина години и е поставено с частна инициатива. С днешна дата доста инвеститори са направили подобни вложения и обемите, които се добиват, са значителни. На този етап българският хайвер е почти наполовина по-евтин, отколкото в Европа, посочи Емил Арабаджиев. По данни на асоциацията страната ни изнася годишно над 15 тона от известния деликатес. Потреблението у нас бележи ръст – ако преди 7-8 години то е било около 500 кг на годишна база, сега надхвърля 1 тон месечно. “Това е огромен ръст, който говори за популяризиране на българския хайвер на територията на България и за изграждане на навици”, смята той.

По думите му българският хайвер от моруна е с уникален вкус и текстура, един от най-скъпите хайвери в света и високо ценен от световните експерти.

Ако Франция асоциира хайвера с шампанското, а в Русия е свързван с водката, в България, по думите му, обичаме черния хайвер чист, защото това е продукт, известен с вкуса си. Асоциацията на търговците на черен хайвер в България съществува от три години и е създадена за популяризиране на продукта на територията на България както сред търговците – хотели и ресторанти, така и сред крайните потребители. Тя работи за налагане на култура на потребление – да се превъзмогне и ограничи контрабандата, да се възстанови популацията на есетровите риби в Дунав, което е изключително сложен процес.

Моруната се отглежда 14-15 години, за да достигне полова зрялост и през това време грижата за нейното развитие е непрекъсната.

“България е в същата акватория като Каспийско море и есетрови риби могат да се отглеждат почти във всички водоеми у нас – природна предпоставка, от която се възползваме. Тук се отглеждат рибите, даващи трите най-добри хайвера в света – сибирска есетра, руска есетра и моруна (белуга)”, обясни той.

Високата цена на луксозния продукт е обусловена от продължаващия дефицит на есетровите риби. Сезонът за производство на хайвер започва през октомври и завършва през май, а срокът на годност е не повече от 6 месеца след производството. Подходящ за есетрово стопанство е всеки водоем с температура 9-12 градуса, спецификата е, че това е дългосрочна инвестиция, за която е необходим голям ресурс, а начинанието е рисково.

Достъпен ли е черният хайвер за българския потребител?

Един килограм български черен хайвер струва над 1650 евро. Но отговорът е “да”, тъй като се предлага и в малки опаковки, които служат за дегустация. Цена от 96 лева за 30 грама смятаме, че е достъпна за всеки, който иска да опита. Хайверът е за разкош и е един от най-здравословните продукти, които могат да се консумират, обяснява председателят на Асоциацията на търговците на черен хайвер в България.

Емил Арабаджиев е роден в Тутракан. Разказва и нещо лично – когато е бил десетгодишен, в Дунава се срещали 7 вида есетрови риби. Затова има силното желание реката да бъде зарибена отново. По думите му есетровите риби са най-застрашеният от изчезване животински вид на планетата заради свръхконсумацията и контрабандата.

Как да консумираме черен хайвер? От асоциацията препоръчват златиста покривка, количество хайвер, което ни харесва и можем да си позволим, и да го споделим с приятели, да направим един летен ден по-аристократичен и по-интересен.

Снимка: Личен архив на Емил Арабаджиев