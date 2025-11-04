Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ напуска Българската аграрна камара

АктуалноАкцентиЗеленчукопроизводство
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Вместо диалог между равноправни партньори, все по-често се наблюдава вземане на решения без колективно обсъждане, с ограничено участие и непрозрачни процедури, се казва в съобщение до медиите

Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) обяви решението си да преустанови членството си в Българската аграрна камара (БАК).

АКЦЕНТИ
“Решението е взето след задълбочен анализ в рамките на Управителния съвет и след многократни опити за възстановяване на диалога и доверието в рамките на организацията. През последната година в БАК се наблюдават процеси, които се отклоняват от първоначалната й мисия – да обединява браншовите организации на база демократичност, прозрачност и взаимно уважение. Вместо диалог между равноправни партньори, все по-често се наблюдава вземане на решения без колективно обсъждане, с ограничено участие и непрозрачни процедури,” се казва в съобщение до медиите.

“Станахме свидетели  и на опити за натиск и персонални атаки срещу отделни членове на управителния орган и неетични действия на персона от УС на БАК в ущърб на Организацията. През последните месеци платформата на БАК не беше използвана като съвещателен и представителен орган на целия сектор. Това поставя под риск доверието, с което хиляди земеделски производители подкрепиха създаването на организацията,” обясниха от БКПЗ.

БКПЗ вярва, че българското земеделие има нужда от стабилни, морални и отговорни структури, които да бъдат партньори на държавата, а не поле на вътрешни конфликти.

“Нашето решение не е акт на разрив, а акт на отговорност – в защита на идеята, с която БАК беше създадена. Решението ни е трудно, но принципно.БКПЗ вярва, че единството не се постига с натиск, а с доверие. Продължаваме да работим в името на бъдещето на българското земеделие“, обясни Цветан Цеков, председател на УС на БКПЗ.

БКПЗ остава отворена за партньорства и диалог с всички организации, които споделят ценностите на почтеност, прозрачност и професионализъм и ще продължи да работи за добруването на българското земеделие и всеки земеделски производител в страната. БКПЗ е сред съучредителите на Българската аграрна камара и изповядва идеята за обединение на земеделския сектор в името на по-добра среда за всички производители. Затова ще продължи да работи за реалните хора на полето – независимо дали са нейни членове или не.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

