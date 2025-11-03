Близо 6 млрд. лв. са инвестирали компаниите от модерната търговия у нас за 15 години

Данните са част от анализ на Института за пазарна икономика на ролята и социално-икономическия принос на бранша

Близо 6 млрд. лв. са инвестирали големите търговски вериги в България през последните 15 години. Само за периода 2020 – 2024 г. компаниите в сектора на модерната търговия са направили инвестиции за над 2,5 млрд. лв., вложени в логистика, въвеждане на нови системи и процеси, разширяване на дейността и отваряне на нови обекти в страната.

Данните са част от анализ на Института за пазарна икономика на ролята и социално-икономическия принос на бранша и бяха представени на третото издание на международния форум за модерна търговия MORE THAN TRADE, което се проведе на 28 октомври в София. Събитието се организира ежегодно от Сдружението за модерна търговия, което обединява едни от най-големите търговски вериги с близо 1000 търговски обекта и 22 000 служители в цялата страна.

Компаниите от модерната търговия генерират приходи за над 20 млрд. лв. и осигуряват работа на близо 60 хил. души през 2024 г. – 27% от общия брой наети лица в сектора.

Само за няколко години след пандемията големите търговски вериги са създали близо 10 хил. нови работни места. Месечните възнаграждения в сектора достигат 2 465 лв., което е с над 50% над средната заплата в търговията на дребно и по-висока от средната заплата за всички предприятия в страната. Съвкупният ефект на модерната търговия върху вътрешното търсене в страната бележи ръст от над 30% през последните две години и достига 15,5 млрд. лв. през 2024 г.

Преките ефекти от дейността на модерната търговия са оценени на 9,3 млрд. лв., в т.ч. над 5,8 млрд. лева, насочени към български производители и доставчици на хранителни и нехранителни стоки, 1,5 млрд. лв. за външни услуги и материали от български компании, 1,4 млрд. лв. нетни доходи на наетите във веригите и над 580 млн. лв. инвестиции в българската икономика. Към преките ефекти се прибавят и 5,4 млрд. лв. допълнителни ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците на стоки и партньорите на веригите, както и над 810 млн. лв. индуцирани ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в модерната търговия.

На форума бяха обсъдени състоянието на бранша в България и Европа, съществуващите предизвикателства и възможните решения за тях с фокус върху ключовата роля на модерната търговия в процеса на въвеждане на еврото у нас.

Програмата на събитието включваше изказвания и презентации на Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ, Кристел Делберге, генерален директор на водещата европейска организация в сектора на търговията EuroCommerce, Хървойе Стоич, главен икономист на Хърватската асоциация на работодателите, както и дискусионен панел с участието на Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика и Ивайло Лаков, журналист.

“Бих искала да изразя нашия общ ангажимент към бъдещето на търговията в България. Докато страната се подготвя да се присъедини към еврозоната, е естествено да възникват въпроси и притеснения. Всяка държава преминава през известна адаптация, но търговците на дребно често са определяни като героите при въвеждането на еврото. Клиентите ни посещават всеки ден и спечелването на тяхното доверие е наш най-висок приоритет”, заяви Кристел Делберге.

“Голямото предизвикателство е България да се превърне в по-атрактивна държава за качествени участници в пазара на труда. Това може да се постигне с по-добра среда на живот и с по-добра бизнес среда. Но в последните месеци, вместо подобряване на бизнес средата, виждаме по-скоро една правна несигурност, която вече се отразява на търговията на дребно”, заяви изпълнителният директор на СМТ Николай Вълканов.