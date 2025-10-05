Битката с хранителните отпадъци: ЕС въвежда нови цели за устойчивост

Над 40 милиона души в ЕС гладуват, докато 10% от храните завършват в кофата за боклук

Всяка година около 60 милиона тона храна се пропиляват в Европейския съюз. Това се равнява на около 130 кг на човек, достатъчно, за да нахрани 40 милиона европейци, които не могат да си позволят качествена храна. За да се справи с този сериозен проблем, Европейският парламент одобри нови обвързващи цели за страните членки, които имат за цел да намалят хранителните отпадъци до 2030 г.

Основни факти за проблема

Повече от половината от всички хранителни отпадъци в ЕС (53%) идват от домакинствата. По-малки, но значителни количества се генерират от ресторанти (12%), преработвателната промишленост (18%) и дистрибуторската мрежа (8%). Домакинствата пропиляват храни поради лошо планиране на пазаруването, импулсивни покупки, както и поради нежелание да купуват “грозни” плодове и зеленчуци.

Според проучване на Европейската комисия, по-доброто разбиране на етикетите с датите за трайност може да намали отпадъците с 10%. Заблудата между “използвай преди” и “най-добър до” е един от основните виновници за изхвърлянето на годна за консумация храна.

Защо хранителните отпадъци са толкова голям проблем?

Пилеенето на храна не е само етичен проблем. То има сериозно отражение върху околната среда, икономиката и обществото.

Околна среда: Хранителните отпадъци са отговорни за около 16% от всички парникови емисии в хранителния сектор на ЕС. Производството и транспортът на храна, която никога не се консумира, изразходва огромни количества ограничени ресурси, като например вода. Водата, използвана за производство на изхвърлената храна, се равнява на 12% от общото количество вода, вложено в производството и потреблението на храни в ЕС.

Хранителните отпадъци са отговорни за около 16% от всички парникови емисии в хранителния сектор на ЕС. Производството и транспортът на храна, която никога не се консумира, изразходва огромни количества ограничени ресурси, като например вода. Водата, използвана за производство на изхвърлената храна, се равнява на 12% от общото количество вода, вложено в производството и потреблението на храни в ЕС. Икономика: Икономическата цена на хранителните отпадъци се оценява на 132 милиарда евро. Към тази сума се добавят и разходите за събиране и обработка на отпадъците, възлизащи на още 9.3 милиарда евро годишно. Домакинствата и предприятията губят пари на всеки етап от веригата на доставки.

Икономическата цена на хранителните отпадъци се оценява на 132 милиарда евро. Към тази сума се добавят и разходите за събиране и обработка на отпадъците, възлизащи на още 9.3 милиарда евро годишно. Домакинствата и предприятията губят пари на всеки етап от веригата на доставки. Социални последици: В ЕС хората изразходват средно 13% от доходите си за храна. Голяма част от тези средства се пропиляват. Изхвърлянето на годна за консумация храна е пропусната възможност да се помогне на нуждаещите се.

Мерките на ЕС за справяне с проблема

Европейският съюз предприема няколко ключови стъпки за борба с хранителните отпадъци:

Обвързващи цели: През септември 2025 г. Европейският парламент одобри нови цели за намаляване на хранителните отпадъци. До 2030 г. отпадъците от преработвателната промишленост трябва да бъдат намалени с 10%, а тези от търговията на дребно, ресторантите и домакинствата – с 30%, спрямо средните стойности за периода 2021-2023 г.

През септември 2025 г. Европейският парламент одобри нови цели за намаляване на хранителните отпадъци. До 2030 г. отпадъците от преработвателната промишленост трябва да бъдат намалени с 10%, а тези от търговията на дребно, ресторантите и домакинствата – с 30%, спрямо средните стойности за периода 2021-2023 г. Улесняване на даряването: Приети са насоки, които улесняват даряването на безопасна и годна за консумация храна на хора в нужда. Това е важна стъпка за пренасочване на излишъците, които иначе биха били изхвърлени.

Приети са насоки, които улесняват даряването на безопасна и годна за консумация храна на хора в нужда. Това е важна стъпка за пренасочване на излишъците, които иначе биха били изхвърлени. По-ясни етикети: Европейската комисия работи върху проучване и прилагане на по-ясни обозначения за трайност, за да се намали объркването на потребителите и последващото изхвърляне на годна храна.

Европейската комисия работи върху проучване и прилагане на по-ясни обозначения за трайност, за да се намали объркването на потребителите и последващото изхвърляне на годна храна. Обща методология за измерване: Въведена е единна методология за измерване на хранителните отпадъци по цялата верига на доставки. Това помага за по-ефективно наблюдение и отчетност на усилията.

Ефективното намаляване на хранителните отпадъци изисква общи усилия – от фермерите и производителите, през ресторантите и магазините, до всеки един от нас вкъщи.