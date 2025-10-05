Въглеродно земеделие
Битката с хранителните отпадъци: ЕС въвежда нови цели за устойчивост

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
Над 40 милиона души в ЕС гладуват, докато 10% от храните завършват в кофата за боклук

Всяка година около 60 милиона тона храна се пропиляват в Европейския съюз. Това се равнява на около 130 кг на човек, достатъчно, за да нахрани 40 милиона европейци, които не могат да си позволят качествена храна. За да се справи с този сериозен проблем, Европейският парламент одобри нови обвързващи цели за страните членки, които имат за цел да намалят хранителните отпадъци до 2030 г.

Над 40 милиона души в ЕС гладуват, докато 10% от храните завършват в кофата за боклук

Основни факти за проблема

Повече от половината от всички хранителни отпадъци в ЕС (53%) идват от домакинствата. По-малки, но значителни количества се генерират от ресторанти (12%), преработвателната промишленост (18%) и дистрибуторската мрежа (8%). Домакинствата пропиляват храни поради лошо планиране на пазаруването, импулсивни покупки, както и поради нежелание да купуват “грозни” плодове и зеленчуци.

Според проучване на Европейската комисия, по-доброто разбиране на етикетите с датите за трайност може да намали отпадъците с 10%. Заблудата между “използвай преди” и “най-добър до” е един от основните виновници за изхвърлянето на годна за консумация храна.

Защо хранителните отпадъци са толкова голям проблем?

Пилеенето на храна не е само етичен проблем. То има сериозно отражение върху околната среда, икономиката и обществото.

  • Околна среда: Хранителните отпадъци са отговорни за около 16% от всички парникови емисии в хранителния сектор на ЕС. Производството и транспортът на храна, която никога не се консумира, изразходва огромни количества ограничени ресурси, като например вода. Водата, използвана за производство на изхвърлената храна, се равнява на 12% от общото количество вода, вложено в производството и потреблението на храни в ЕС.
  • Икономика: Икономическата цена на хранителните отпадъци се оценява на 132 милиарда евро. Към тази сума се добавят и разходите за събиране и обработка на отпадъците, възлизащи на още 9.3 милиарда евро годишно. Домакинствата и предприятията губят пари на всеки етап от веригата на доставки.
  • Социални последици: В ЕС хората изразходват средно 13% от доходите си за храна. Голяма част от тези средства се пропиляват. Изхвърлянето на годна за консумация храна е пропусната възможност да се помогне на нуждаещите се.

Мерките на ЕС за справяне с проблема

Европейският съюз предприема няколко ключови стъпки за борба с хранителните отпадъци:

  • Обвързващи цели: През септември 2025 г. Европейският парламент одобри нови цели за намаляване на хранителните отпадъци. До 2030 г. отпадъците от преработвателната промишленост трябва да бъдат намалени с 10%, а тези от търговията на дребно, ресторантите и домакинствата – с 30%, спрямо средните стойности за периода 2021-2023 г.
  • Улесняване на даряването: Приети са насоки, които улесняват даряването на безопасна и годна за консумация храна на хора в нужда. Това е важна стъпка за пренасочване на излишъците, които иначе биха били изхвърлени.
  • По-ясни етикети: Европейската комисия работи върху проучване и прилагане на по-ясни обозначения за трайност, за да се намали объркването на потребителите и последващото изхвърляне на годна храна.
  • Обща методология за измерване: Въведена е единна методология за измерване на хранителните отпадъци по цялата верига на доставки. Това помага за по-ефективно наблюдение и отчетност на усилията.

Ефективното намаляване на хранителните отпадъци изисква общи усилия – от фермерите и производителите, през ресторантите и магазините, до всеки един от нас вкъщи.

