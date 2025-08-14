България представи на среща в Брюксел пътна карта за завършването на железопътния Коридор 8

Въглеродно земеделие
България и Северна Македония потвърдиха ангажимента си за финализиране на липсващите жп участъци на Коридор 8. На среща в Брюксел, организирана от ГД „Разширяване и източно съседство“ (DG ENEST) към ЕК, бяха проведени разговори между представители на транспортните министерства на двете държави.

Българската страна представи пътна карта за завършването на железопътния Коридор 8 на българска територия, като бяха определени ключови етапи, включително повторно стартиране от страна на Република Северна Македония на търга за строителни работи в участъка между Крива Паланка и входа на трансграничния тунел до края на 2025 г. За липсващия участък от 2.4 км от българската страна на границата – от Гюешево до входа на трансграничния тунел, както и за линията Перник – Радомир, документите за стартиране на процедури за строителни работи са изготвени и внесени за одобрение в Агенцията за обществени поръчки.

Относно съвместния проект за изграждане на трансграничния тунел между Гюешево и Деве баир, двете страни се споразумяха да създадат работни групи, които до края на юли да финализират текста на междуправителственото споразумение, предложено от България на 15 януари 2025 г.

Очаква се подписването на Споразумението да се случи тази есен, което би проправило пътя за започване на строителните работи. Българските представители изразиха опасение, че все още не са постъпили коментари по проекта на Споразумение от страна на Република Северна Македония за изграждане на трансграничното тунелно съоръжение, което може да осуети подписването му. Българската страна подчерта, че очаква в най-кратък срок бележки и предложения за промени, ако има такива от югозападната ни съседка.

По време на срещата и двете страни се ангажираха да проучат най-подходящите възможности за кандидатстване за финансиране от ЕС или други финансови институции за съвместното изграждане на тунела.

Участие в срещата взеха заместник-министърът на транспорта и съобщенията Любен Нанов, началникът на кабинета на министъра на транспорта и съобщенията Катерина Граматикова-Иванова и генералният директор на НК „Железопътна инфраструктура“ Александър Вецков. Представители на Северна Македония бяха държавният секретар на министерството на транспорта Стефан Волкановски, както и Синиша Ивановски, директор на железопътното инфраструктурно предприятие.

Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

